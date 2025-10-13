Efsane Dizinin Yeni Sezonu Yolda! Nihayet Bitti

Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, yayımlandığı ilk iki sezonla hem entrikası hem de görsel kalitesiyle milyonları ekran başına toplamayı başardı. Kısa süre önce ise dizinin merakla beklenen üçüncü sezonuyla ilgili sonunda bir gelişme yaşandı. Buna göre yeni sezon için geri sayım resmen başlamış oldu.

House of the Dragon 3. Sezon Çekimleri Tamamlandı

Geçen yılın başında İngiltere’de başlayan çekimlerin kısa süre önce tamamlandığı bilgisi geldi. Aylardır süren yoğun prodüksiyon sürecinin ardından ekip artık montaj, kurgu ve görsel efektlerin yapılacağı post-prodüksiyon aşamasına geçti. Bu gelişme yeni sezonun gelmesine artık çok vakit kalmadığı anlamına geliyor.

HBO İcra Kurulu Başkanı Casey Bloys, 3. sezonun Emmy ödülleri için son tarih olan 31 Mayıs 2026’nın ardından yayınlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama dizinin büyük ihtimalle Haziran 2026’da izleyiciyle buluşacağını işaret ediyor. Yani yapım hayranlarının bir buçuk yıl daha beklemesi gerekecek.

Gelen bilgilere göre üçüncü sezonla birlikte yeni karakterler diziye dahil olacak. Bu isimler arasında Tom Cullen (Ser Luthor Largent), Joplin Sibtain (Ser “Bold” Jon Roxton), Barry Sloane (Ser Adrian Redfort), Adam Brown (Glendon Footly) ve Annie Shapero (Alysanne Blackwood) gibi tanınmış oyuncular da bulunuyor.

HBO'nun önümüzdeki aylarda resmi bir fragmanla birlikte tarih açıklaması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? House of The Dragon 3. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.