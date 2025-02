House of the Dragon'ın 3. Sezonuna Yeni Oyuncu Katılıyor

Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon'ın 3. sezonu büyük bir merak içinde beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte Ormund Hightower karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

House of the Dragon 3. Sezon Kadrosuna Hangi Oyuncu Katılacak?

2022 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok popüler hâle gelen House of the Dragon'ın yeni sezon oyuncuları arasında James Norton da olacak. Norton dizide Ormund Hightower karkaterini canlandıracak.

Otto'nun yeğeni, Alicent ve Gwayne'in kuzeni olan Ormund'u Oldtown'un lordu olarak göreceğiz. Dizide Otto karakterini Rhys Ifans, Alicent karakterini Olivia Cooke, Gwayne karakterini ise Freddie Fox canlandırıyor.

James Norto ndaha önce 2016 yapımı War & Peace, 2015 yapımı Life in Squares, 2014 yapımı Happy Valley, 2014-2016 yılları arasında yayınlanan Grantchester, 2014 yapımı Mr. Turner, Northmen - A Viking Saga, 2013 yapımı Death Comes to Pemberley dahil pek çok film ve dizide yer aldı.

House of the Dragon Konusu

George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) romanına dayanan House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini konu alıyor. Dizide Targaryen hanedanlığının yaşadığı olaylara tanık oluyoruz.