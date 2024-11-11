House of the Dragon 3. Sezon Ne Zaman?
House of the Dragon 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yeni sezon yayın tarihi ve dahası!
Game of Thrones'un spin-off dizisinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler, House of the Dragon 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.
Ryan J. Condal ve George R.R. Martin tarafından yaratılan dizinin ilk sezonu 2022, ikinci sezonu ise 2024 yılında izleyiciler ile buluştu. Peki, House of the Dragon yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte popüler diziye merak edilen detaylar!
House of the Dragon 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
En iyi BluTV dizileri arasında yer alan House of the Dragon'un üçüncü sezonunun 2026 yılının yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezonun toplamda sekiz adet bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.
House of the Dragon yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
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House of the Dragon Türkçe Alt Yazılı Fragman
House of the Dragon 3. Sezon Fragman Çıktı mı?
Hayır, House of the Dragon 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlandığında buradan paylaşacağız.
House of the Dragon Oyuncuları
- Matt Smith
- Emma D'Arcy
- Olivia Cooke
- Fabien Frankel
- Rhys Ifans
- Steve Toussaint
- Jefferson Hall
- Sonoya Mizuno
- Matthew Needham
- Kurt Egyiawan
- Eve Best
- Ewan Mitchell
House of the Dragon Karakterleri
- Daemon Targaryen
- Rhaenyra Targaryen
- Alicent Hightower
- Criston Cole
- Otto Hightower
- Corlys Velaryon
- Tyland Lannister
- Mysaria
- Larys Strong
- Orwyle
- Rhaenys Targaryen
Matt Smith "Daemon Targaryen" karakterini, Emma D'Arcy "Rhaenyra Targaryen" karakterini, Olivia Cooke "Alicent Hightower" karakterini, Fabien Frankel ise "Criston Cole" karakterini canlandırıyor.
House of the Dragon Konusu
George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) romanına dayanan House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini konu alıyor. Dizide Targaryen hanedanlığının yaşadığı olaylara tanık oluyoruz.
House of the Dragon Nasıl İzlenir?
House of the Dragon dizisini BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.
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