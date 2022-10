House of the Dragon vs The Rings of Power: Hangisi Daha Çok İzlendi?

Yılın sonlarına doğru iki büyük dizi milyonlarca izleyici ekan başına kitledi. Bir tarafta J. R. R. Tolkien'in efsanevi kurgu evreni Orta Dünya'ya şahit olduğumuz The Rings of Power, diğer tarafta Game of Thrones dizisi ile ünlenen Buz ve Ateşin Şarkısı evreninden House of the Dragon... Peki hangisi daha çok sevildi?

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan The Rings of Power ile birlikte diziler hakkında detaylı bir istatistik bilgisi paylaşıldı. Amerika'daki izleyicileri kapsayan raporda kimin hangi diziyi daha çok sevdiği ortaya çıktı.

Fantastik Dünyaları En Çok Erkekler İzliyor!

Yayınlanan raporda iki dizinin de diğer dijital platform dizilerine kıyasla daha fazla erkek kullanıcı tarafından izlenmesi dikkat çekti. Öte yandan The Rings of Power, genç izleyicileri çekmekte zorluk yaşadı. Rapora göre House of the Dragon izleyicilerinin %68'i 18-49 yaş aralığındaydı. The Rings of Power izleyicilerinin ise %71'i 35 yaş ve üzeri olarak belirlendi.Dizilerden herhangi birini izleyenlerin %34'ü, diğer fantastik diziyi de izledi.

Sosyal medyada ise #TheRingsofPower hashtagi 619 milyon görüntülenmeye ulaşırken #HouseoftheDragon 5.1 milyar görüntülenmeyle öne çıktı. Raporda verilen rakamlara göre House of the Dragon, toplamda 1.17 milyar dakika izlendi. Toplam süreye bakıldığı takdirde House of the Dragon'ın The Rings of Power'dan daha fazla izlendiği söylenebilir. Amazon'un neredeyse 1 milyar dolar harcadığı projenin büyük bir hayal kırıklığına dönüşmesi an meselesi.