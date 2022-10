Güç Yüzükleri Sezon Finali Yaptı: 2. Sezon Ne Zaman Gelecek?

Amazon'un en büyük bütçeye sahip dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. Dizinin 1. sezon finali bugün izleyici ile buluşuyor. Amazon Prime Video platformunda yayınlanan ve 500 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi filminin dizisi bugün itibariyle ilk sezonunu tamamladı.

The Lord of the Rings: The Ring of Power, yani Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ''Alaşım'' adındaki sezon finali bölümüyle noktalandı. Filmin hayranları tarafından yoğun ilgi ve merakla takip edilen dizi, aynı zamanda geniş bir kitle tarafından da eleştiriye maruz kalmıştı. Uzun soluklu olması beklenen dizinin ikinci sezon onayı aldığı da gelen bilgiler arasnda.

Güç Yüzükleri 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin ikinci sezon çekimlerine 7 Ekim'de başlanacak. Gelen resmi bilgilere göre ikinci sezonun üzerinde birkaç sene çalışılacak. J.R.R Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olayların çok daha öncesini anlatan dizi, Orta Dünya tarihinin destanlarını ele alıyor.

Amazon'un dizi hakkındaki tanıtımı şu şekilde;

“Göreceli bir barış döneminden başlayarak, Orta Dünya’ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Númenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin kendileri yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.”

Güç Yüzükleri Oyuncu Kadrosu

Robert Aramayo

Morfydd Clark

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Maxim Baldry

Cynthia Addai-Robinson

Charles Edward

Tystan Gravelle

Ismael Cruz Cordova

Ema Horvath

Sir Lenny Henry

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Daniel Weynam

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Lloyd Owen

Benjamin Walker

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Leon Wadham

Sara Zwangobani

