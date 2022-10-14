Güç Yüzükleri Sezon Finali Yaptı: 2. Sezon Ne Zaman Gelecek?
Amazon Prime Video'da yayınlandığı günden beri merakla izlenen Güç Yüzükleri sezon finali yaptı. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ikinci sezon ne zaman?
Amazon'un en büyük bütçeye sahip dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. Dizinin 1. sezon finali bugün izleyici ile buluşuyor. Amazon Prime Video platformunda yayınlanan ve 500 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi filminin dizisi bugün itibariyle ilk sezonunu tamamladı.
The Lord of the Rings: The Ring of Power, yani Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ''Alaşım'' adındaki sezon finali bölümüyle noktalandı. Filmin hayranları tarafından yoğun ilgi ve merakla takip edilen dizi, aynı zamanda geniş bir kitle tarafından da eleştiriye maruz kalmıştı. Uzun soluklu olması beklenen dizinin ikinci sezon onayı aldığı da gelen bilgiler arasnda.
Güç Yüzükleri 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Dizinin ikinci sezon çekimlerine 7 Ekim'de başlanacak. Gelen resmi bilgilere göre ikinci sezonun üzerinde birkaç sene çalışılacak. J.R.R Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olayların çok daha öncesini anlatan dizi, Orta Dünya tarihinin destanlarını ele alıyor.
Amazon'un dizi hakkındaki tanıtımı şu şekilde;
“Göreceli bir barış döneminden başlayarak, Orta Dünya’ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Númenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin kendileri yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.”
Güç Yüzükleri Oyuncu Kadrosu
- Robert Aramayo
- Morfydd Clark
- Owain Arthur
- Nazanin Boniadi
- Maxim Baldry
- Cynthia Addai-Robinson
- Charles Edward
- Tystan Gravelle
- Ismael Cruz Cordova
- Ema Horvath
- Sir Lenny Henry
- Markella Kavenagh
- Joseph Mawle
- Daniel Weynam
- Tyroe Muhafidin
- Sophia Nomvete
- Lloyd Owen
- Benjamin Walker
- Megan Richards
- Dylan Smith
- Charlie Vickers
- Leon Wadham
- Sara Zwangobani
Dizinin sezon finali bölümünün fragmanı:
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