HP, OMEN 17 ve HyperX'in Yeni Oyuncu Aksesuarlarını Tanıttı

HP, ürün ailesini genişletmeye ve özellikle oyunculara yönelik teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, Omen ve HyperX markalarının yeni ürünleriyle karşımuza çıktı. Şirket, Omen 17 oyun bilgisayarı, HyperX Pulsefire Haste 2 Core kablosuz mouse ve HyperX Cloud MIX Buds 2 kulaklık modeliyle karşımıza çıktı.

Peki HP'nin yeni ürünleri bizlere neler sunuyor. Gelin hep birlikte Omen 17, HyperX Pulsefire Haste 2 Core ve Cloud MIX Buds 2'nin özelliklerine göz atalım.

HP Omen 17 Özellikleri

HP Omen 17, 17,3 inç büyüklüğünde bir QHD IPS ekran ile geliyor. Ürün, özellikle de 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sayesinde oyunlarda hızlı ve akıcı bir görüntü sunuyor.

Laptop gücünü ise AMD'nin Ryzen 9 8945HS işlemcisinden alıyor. Dahili bir grafik işlem birimine sahip olan bu güçlü NPU, özellikle yüksek performans gerektiren işlerde ön plana çıkıyor.

Ancak NPU kelimesi sizi korkutmasın, HP Omen 17 hala bir GPU'ya sahip. Ürün Nvidia'nın GeForce RTX 4070'ini kullanıyor. Piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri olarak dikkat çeken bu GPU, ray tracing ve DLSS gibi teknolojiler sayesinde üstün ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Elbette ki bu kadar güçlü bir sistemde soğutma performansı da eşit derecede önemli. HP Omen 17, Tempest Cooling sistemi sayesinde, üç taraflı havalandırma ve çift 12V fan ile donatıldı. Bu sistem, uzun süreli kullanımlarda bile donanım parçalarının serin kalmasını sağlıyor.

Ne yazık ki ürünün ülkemizdeki satış fiyatı henüz belirsiz. Ancak ilerleyen zamanlarda teknoloji mağazalarında ve dijital satış platformlarında kendine yer bulması bekleniyor. Elbette ki hepsi bu kadar değil. HP, Omen 17'nin yanı sıra HyperX markası altında iki yeni ürün daha tanıttı.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Mouse

HyperX Pulsefire Haste 2 Core kablosuz mouse, yalnızca 70 gram ağırlığı ile hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip. Tek bir pil ile 100 saat kullanım süresi sunan mouse, 2,4 GHz ve Bluetooth bağlantı seçeneklerine sahip.

HyperX Custom Core Sensörü, 12.000 DPI'a kadar yüksek hassasiyet sunarken, 20 milyon tıklamaya kadar dayanıklı TTC Gold anahtarları ile uzun ömürlü kullanım imkanı tanıyor.

HyperX Cloud MIX Buds 2 Kulaklık

HyperX Cloud MIX Buds 2 kulaklık Bluetooth 5.3 LE Audio teknolojisi sayesinde gelişmiş ses kalitesi, daha uzun pil ömrü ve daha istikrarlı bir kablosuz bağlantı sunuyor. ANC özelliği, dışarıdan gelen gürültüleri engelleyerek odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Bu ürünlerin de yakın zamanda ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.