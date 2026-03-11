A18 Pro İşlemcili Yeni MacBook Neo Türkiye'de Satışa Sunuldu

Apple, bu ayın başında tanıttığı MacBook Neo modelini satışa sundu. Mevcut modellere göre daha düşük bir fiyat etiketi ile birlikte gelen cihaz, bu adımla birlikte ön sipariş sürecinden resmen çıktı. A18 Pro işlemciye sahip olan MacBook şu andan itibaren doğrudan satın alınabiliyor.

MacBook Neo, Türkiye'de Ne Kadara Satışa Sunuldu?

8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL

MacBook Neo, Türkiye'de iki farklı depolama seçeneği ile satışa sunuldu. Kilit tuşuna sahip Türkçe Q klavye ile birlikte gelen 256 GB'lık sürüm, 37 bin 999 TL fiyat etiketiyle geliyor. Touch ID özellikli klavyeye sahip ve 512 GB depolama alanı sunan versiyon ise 42 bin 999 TL fiyata satılıyor.

MacBook Neo'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 13 inç

1080p FaceTime HD kamera Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi

512 GB'lık seçenekte mevcut Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak

MacBook Neo'nun Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz, 13 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS ekranda 1506 x 2408 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Piksel yoğunluğunun yüksek olması, özellikle günün önemli bir kısmını ekran karşısında geçirecekseniz göz dostu deneyim elde etmenize yardımcı olabilir. Diğer yandan ekranı sayesinde daha doğal renkler elde etmenize de olanak tanıyor. Bu da onu YouTube ve benzeri platformlarda video izlemek gibi amaçlara uygun hâle getiriyor.

MacBook Neo'nun Boyutu ve Ağırlığı Ne Kadar?

Teknoloji devinin 1,27 cm kalınlığındaki MacBook'u 29,75 cm genişliğe ve 1,23 kg ağırlığa sahip. Ortalama dizüstü bilgisayarlar şu an genellikle 1,5 kg ila 2 kg ağırlığında. Dolayısıyla yeni MacBook'un oldukça hafif olduğu söylenebilir. Benzer durum kalınlık konusu için de geçerli. Ayrıca çok büyük olmaması da modelin küçük çalışmaları için ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.

MacBook Neo'da Hangi İşlemci Var?

MacBook Neo, gücünü A18 Pro işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, iki adet performans çekirdek ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam altı çekirdek içeriyor. Aynı zamanda iPhone 16 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde de kullanılan işlemci, cihazın diğer MacBook modellerinden ayrılmasını sağlıyor. Böyle bir tercihte bulunulması ise özellikle maliyetleri düşük tutma gereksinimden geliyor.

MacBook Neo'da Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

Yeni MacBook'un tüm modellerinde 8 GB RAM mevcut. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB SSD seçenekleri yer alıyor. Öğrenci ya da ofis çalışanıysanız, bilgisayarınızı genellikle yazma ve araştırma gibi işlemler için kullanacaksanız 256 GB'lık sürüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilir ama daha çok uygulama ya da dosya barındırmak gerektiğinde 512 GB'lık versiyonu tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

MacBook Neo'nun fiyatını oldukça yüksek bulduğumu belirtmeliyim. Yurt dışında alma gibi imkânınız varsa şu an 599 dolar yani güncel kurla 26 bin 413 TL'ye denk geliyor. Bu şekilde uygun olabilir ancak Türkiye fiyatı ile bütçe dostu olmaktan biraz uzak görünüyor. Şu an öğrencilere yönelik çeşitli kampanyalarla benzer fiyat seviyesinde M2 işlemcili MacBook Air almak daha mantıklı bir hamle olacaktır.