HP, Ürünleri ve Yapay Zekanın Geleceği Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu!

HP düzenlediği basın toplantısında yeni çağda kullanıcı deneyimlerini en üst düzeye çıkaran ve iş süreçlerini basitleştiren HP ürünlerini sergiledi ve hibrit çalışma dünyası, oyun ve yapay zekâ konularına değindi.

Şirket, çevre birimleri ve hizmetler de dâhil olmak üzere kişisel bilgisayar endüstrisinin, esnek çalışma, öğrenme ve yapay zekâ gibi yükselen trendlerin etkisiyle büyümeye geri döndüğünü belirtiyor.

HP, güvenli PC'ler ve yazıcılar sunarak ve uç nokta güvenlik çözümlerini genişleterek bu trendlerden yararlanmayı hedefliyor.

HP, Yapay Zekayı Ürünlerine Dahil Etmeyi Planlıyor

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, 2022 yılında 1,1 milyara ulaşacak olan PC oyuncularının küresel büyümesine de dikkat çekiyor. HP, farklı oyuncu segmentlerine hitap eden Victus, OMEN ve HyperX gibi markaları içeren çeşitli bir ekosistem sunarak bu pazarda kendini konumlandırıyor.

HP ayrıca gelişmiş gecikme süresi, daha iyi güvenlik ve daha düşük maliyetler için üretken yapay zekâyı cihazlarında yerel olarak çalıştırmayı hedefliyor. Şirket 2024 yılında ticarileştirilmesi beklenen iş ortaklarıyla iş birliklerini derinleştirmeyi planlıyor.

Şirket bunun yanı sıra yapay zekâ destekli işler için eğitim programlarına yatırım yapması ve güvenilir yapay zekâ yaratmayı taahhüt etmesi nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde genel kişisel bilgisayar kategorisi büyüme oranının iki katına çıkarabileceğine inanıyor.

HP, üretken yapay zekânın iş dünyasını, sektörü ve dünyayı yeniden şekillendireceğini kabul ederek, ilk ve en iyi deneyimlerle sektör standartlarını belirlemeye devam etmeyi hedefliyor.