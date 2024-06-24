Bir Dönemin Efsanesiydi: HTC U24 Pro'nun Avrupa Fiyatı Belli Oldu

Bir döneme damga vuran ve özellikle 2010 yılında başlayan büyük Android dönüşümünün öncülerinden birisi olan HTC'nin adı artık sektörde çok fazla anılmıyor. Tayvanlı üretici buna rağmen belirli aralıklarla yeni telefonlarını tanıtırken, eski pazar payını yeniden kazanmanın planlarını yapıyor.

Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden HTC U24 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İlk olarak Tayvan pazarında duyurulan akıllı telefon şimdi de Avrupa için ön siparişe açıldı. Peki model global pazarlarda ne kadardan satılacak?

HTC U24 Pro Avrupa Fiyatı Belli Oldu

HTC U24 Pro geçtiğimiz saatlerde HTC'nin global web sitesinde listelenmeye başladı. Ön siparişte bulunan ve 15 Temmuz'da satışı başlayacağı söylenen akıllı telefonun fiyatı ise 600 dolar seviyelerinde. Aynı zamanda bunun 12 GB + 256 GB'lık başlangıç versiyonu olduğunu belirtelim. Tayvan'da satışı devam eden 12 GB + 512 GB'lik üst varyantla ilgiliyse şimdilik bir detay yok.

Bununla birlikte HTC U24 Pro'nun Tayvan ve global versiyonu arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığı mevcut değil. Son olarak kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun teknik özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar Ekran 6.8 inç çift kavisli OLED, Full HD+, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Bildirim Işığı Çift renkli LED Ön Kamera 50 MP Arka Kamera - 50 MP ana kamera (OIS destekli) - 8 MP ultra geniş açı lens - 50 MP telefoto portre lens (2x optik yakınlaştırma) Kamera Özellikleri Yapay zeka ile optimize edilmiş grup fotoğrafları, jest GIF'leri, düşük ışıkta portre geliştirme İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB LPDDR5 Depolama 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 Batarya 4600 mAh, 60W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj, 5W ters şarj Bağlantı 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Güvenlik Ekrandan parmak izi okuyucu Boyutlar ve Ağırlık 8,98 mm kalınlık, 198,7 gram ağırlık

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