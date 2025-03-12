HTC Wildfire E5 Plus'ın Fiyatına Şaşıracaksınız! (Bu Fiyata Tuşlu Telefon Bile Kalmadı)

HTC Wildfire E5 Plus, giriş seviyesi özellikleri ve modern tasarımıyla resmen tanıtıldı. Tayvanlı markanın doğrudan üretmediği, ancak bir ODM (Orijinal Tasarım Üreticisi) tarafından üretilen bu model hem keseye uygun hem de performansı yüksek bir model satın almak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. 6.75 inçlik dev ekranıyla işte HTC Wildfire E5 Plus teknik özellikleri:

5G Desteğinden Yoksun Kalmış

Bu telefonu özelliklerinden ötürü giriş seviyesine konumlandıracağız. Zira 5G desteği yok ve dev ekranının çözünürlüğü yalnızca 720p+, yani Full HD seviyesinde değil. Ekran teknolojisinin IPS LCD olduğu tahmin ediliyor, ancak bu konuda net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 90Hz bir yenileme hızı var ki giriş seviyesindeki bir telefon için oldukça başarılı.

Wildfire E5 Plus'ın kalbinde Unisoc T606 işlemci yer alıyor—pek güçlü bir işlemci sayılmaz. 128GB dahili depolama alanı microSD kart desteği sayesinde genişletilebilir. Telefonda 6GB RAM bulunuyor, günlük kullanım için yeterli seviyede.

Büyük ekranlı telefonların bataryası da ekrana oranla genelde devasa oluyor. HTC Wildfire E5 Plus, 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahip. Şarj hızına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Cihaz kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkması da başka tatmin edici bir detay.

HTC Wildifre E5 Plus Fiyatı

Bu model ilk olarak Vietnam'da piyasaya sürüldü. Fiyatı yaklaşık 93 dolar (vergiler hariç 3.403₺). Global pazara açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor, ancak küresel çapta geniş bir lansman yapılması pek olası görünmüyor.

İşin özü bu telefon başlangıç seviyesinde, yalnızca günlük işlerini halletmek isteyen kullanıcılar için bütçe dostu bir telefon olarak öne çıkıyor. Özellikleri güçlü değil; 5G desteğinin olmaması, ekran çözünürlüğünün düşük kalması ve işlemcisinin çok güçlü olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Fakat fiyatına göre tatmin edici diyebiliriz.