Dev Batarya ve Tertemiz Ekranla Infinix Note 50 Pro Geliyor

Infinix, bugün Endonezya pazarına yeni katılan Note 50 serisini tanıttı. Yeni seride Note 50 ve Note 50 Pro adlı iki model bulunuyor ve bu modeller devasa bataryalarıyla dikkat çekiyor. İşte teknik detaylar ve fiyatı...

Ekran: 144 Hz Yenileme Hızı ve AMOLED

Modeller yepyeni ekranlarla donatıldı. Yeni ekranda 144 Hz yenileme hızı da bulunuyor; bu sayede oyun ve video deneyimi oldukça akıcı olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de 6.78 inçlik AMOLED ekranla geliyor ve Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Helio G100 işlemcisiyle çalışan seride LTE çip seti kullanıyorlar. Sebebi ise 5G teknolojisinin Endonezya'da henüz yaygınlaşmamış olması. Bu sebeple LTE daha pratik.

İki telefonun da en öne çıkan özelliği elbette ki batarya. Batarya kapasitesi her iki modelde de 5200 mAh olarak belirlenmiş ama şarj hızları birbirinden farklı. Note 50, 45W kablolu şarj desteği sunarken, Note 50 Pro'da 90W'a kadar şarj hızı bulunuyor.

Note 50 serisinin kamera bölümünde de önemli geliştirmeler var. Arka tarafta her iki model de 50 MP'lik ana kameraya sahip ve optik görüntü sabitleme desteği sunuyor. Note 50 modelinde 2 MP derinlik sensörü ve bir ışık hassasiyet sensörü bulunurken, Note 50 Pro, 8 MP ultra geniş kamera ve bir flicker sensörü ile donatılmış. Selfie kamerasında da köklü değişiklikler var. Note 50'de 13 MP, Note 50 Pro'da ise 32 MP çözünürlük sunuluyor.

Infinix Note 50 ve Note 50 Pro Fiyatı

Note 50; yeşil, kırmızı, gri ve altın renkleriyle geliyor. Endonezya'da 8/256 GB modeli için biçilen fiyat 165 dolar.

Note 50 Pro ise 8/256 GB temel modeli ile 180 dolardan başlayacak. Bu modelde de mor, altın, gri ve gümüş renk alternatifleriyle gelecek; ayrıca Best Buy'a özel Awesome Lime rengi de mevcut.

Ek özellikler şöyle:

NFC ve Android 15 tabanlı XOS 15 arayüz

IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikası

UD parmak izi tarayıcı

FM radyo

Infinix Note, Türkiye pazarında görmek isteyeceğiniz bir seri olur muydu? Yorumlarda buluşalım.