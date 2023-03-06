Huawei Akıllı Giyilebilir Cihazları MWC 23’te 16 Ödül Kazandı

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2023) etkinliği esnasında Huawei Watch buds ve Huawei Watch GT Cyber dahil Huawei giyilebilir cihazları, son teknoloji tasarımları ve hızlı değiştirilebilir kılıfları için 16 prestijli medya ödülü kazanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Huawei Akıllı Giyilebilir Cihazları Büyük Başarı Elde Etti

TWS kulaklıkları ve akıllı saati entegre eden Huawei Watch Buds, yenilikçi tasarımıyla 8 medya ödülüne layık görüldü. 2'si 1 arada kullanım deneyimi nedeniyle adından söz ettiren akıllı saat, etkinliğe katılan konuklar tarafından ilgi gördü.

Kulaklıkları ve akıllı saati tek şık giyilebilir cihazda birleştiren Huawei Watch Buds, günlük kullanım esnasında TWS kulaklıkların unutulması ya da kaybedilmesi problemini ortadan kaldırıyor. Kulaklıklar, takıldığında sol ve sağ ses kanallarını otomatik düzelten ve farklı kulak kanalı yapıları için en iyi ses kalitesini gerçek zamanlı uyarlayan Adaptif tanımlama teknolojisini destekliyor.

Kullanıcıların saat kasalarını istedikleri stile göre değiştirmelerine imkân tanıyan Huawei Watch GT Cyber ise değiştirilebilir kasaları ile 8 medya ödülüne sahip oldu. Farklı kıyafetlere ve tarzlara uyum sağlayabilen saat, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Huawei Watch GT Cyber; Urban Edition, Sport Edition ve Elegant Edition olmak üzere üç koleksiyon hâlinde geliyor. "Farklı, özgür ve sınırsız olmak için doğdu" mantığını dünyaya taşıyan akıllı saat, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını ve kendilerini moda yoluyla ifade etme isteklerini karşılamak için tasarlandı.