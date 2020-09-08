Huawei, 2021'de Daha Az Akıllı Telefon Üretecek İddiası

Huawei, şu anda sevkiyatlar açısından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi. Şirket, en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde yıllarca ikinci veya üçüncü sırada yer aldıktan sonra Samsung’u geçmeyi başardı. Yeni rapor, Huawei’nin telefon üretim planının olduğunu iddia ediyor.

2021'de 50 Milyon Akıllı Telefon Üretimi

Elec’in haberine göre, Huawei 2021’de yaklaşık 50 milyon akıllı telefon üretmeyi planlıyor. Bu, Çinli devin bu yıl göndermesi beklenenden yüzde 74 oranında daha az. Şirket, geçtiğimiz yıl yaklaşık 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti. Bu yıl bu sayının 190 milyon adede düşmesi bekleniyor. Akıllı telefon üretiminin azalmasının başlıca nedeni, şirketin telefon üretmeye devam etmesini neredeyse imkansız hale getiren Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar. Bu sayede Samsung’un 2021’de 300 milyondan fazla adet gönderim yapması bekleniyor.

Akıllı Telefon Üretimi Neden Azalacak?

Her şey geçen yıl Mayıs ayında Amerika hükümetinin Huawei’nin Google’ın Android veya herhangi bir hizmet ve uygulamasını Huawei ve Honor akıllı telefonlarında kullanmasını yasaklaması ve başka kısıtlamalarla başladı. Son zamanlarda ABD hükümeti kısıtlamaları sıkılaştırdı ve Huawei ve düzinelerce yan kuruluşuna yeni yaptırımlar ekledi, Qualcomm veya MediaTek’ten işlemci satın almasını yasakladı. Huawei’nin Kirin işlemcisini üreten TSMC’ye de sınırlama getirildi. Şirket, şu anda bütçe ve orta seviye akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygun Kirin işlemcileri üretmek için SMIC’e güveniyor. Ancak ABD hükümeti, SMIC’i de yasaklamayı planlıyor.