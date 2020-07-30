Huawei, Samsung'u Geçti!

Huawei, ilk kez Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’u geçti. Çinli teknoloji devi, 2020 ikinci çeyrekte dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Huawe, 2020 İkinci Çeyrekte Samsung'u Geçti!

Canalys’nin 2020 ikinci çeyrek raporuna göre, Huawei, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 5 düşüşle 55.8 milyon cihaz sattı. Öte yandan Samsung geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30 oranında keskin bir düşüşle 53.7 milyon telefon satışı gerçekleştirerek ikinci sırada yer alıyor. Huawei hala Amerika kısıtlamaları altında ancak iç pazar payı Kovid-19 salgınına rağmen hızla artıyor. Canalys Kıdemli Analisti Ben Stanton, “Bu, bir yıl önce birkaç kişinin tahmin edeceği dikkate değer bir sonuç.” diyerek ekledi: “Covid-19 olmasaydı, olmazdı. Huawei, akıllı telefon işini yönetmek için Çin’in ekonomik toparlanmasından tam olarak yararlandı. Samsung, yüzde 1’den az pazar payı ile Çin’de çok küçük bir varlığa sahip ve Brezilya, Hindistan, Amerika ve Avrupa gibi çekirdek pazarları salgın ve ardından gelen sokağa çıkma yasağı ile talan etti.”

Çin'de 5G Akıllı Telefon Pazarının %60'ı Huawei'de

Counterpoint Research’ten gelen son rapora göre, Huawei ikinci çeyrekte yüzde 14 yıllık büyüme ile Çin akıllı telefon pazarındaki toplam payın yüzde 46’sını elinde tuttu. Öte yandan Huawei, Çin’deki toplam 5G akıllı telefon pazarının yüzde 60’ını paylaştığını iddia etti.

Huawei'nin Liderliği Uzun Sürmeyebilir!

Canalys Analisti Mo Jia, “Huawei için ilk sırada yer almak çok önemli.” diyerek ekledi: “Huawei’nin marka gücünü yerli tüketicilere, donanım tedarikçilerine ve geliştiricilere göstermesi doğru değil. Onları yatırım yapmaya ikna etmesi gerekir ve başarı mesajını önümüzdeki aylarda dünyanın dört yanında yayınlayacaktır. Ancak Huawei’nin uzun vadede liderliğini sürdürmesi zor. Avrupa gibi önemli bölgelerdeki ana kanal ortakları, gittikçe artan Huawei cihazlarına karşı daha dikkatli olacak, riski azaltmak için daha az model almaya ve yeni markaları getirmeye gidecek. Küresel ekonominin toparlanmaya başlamasıyla birlikte sadece Çin’deki güç Huawei’yi zirvede tutmak için yeterli olmayacak.”