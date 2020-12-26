Huawei Akıllı Yastık Satışa Sunuldu!

Telefonlar, televizyonlar, saatler, buzdolapları ve daha birçok cihazın ardından yastıklar da akıllı hale geldi. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Smart Choice MOK PLANET olarak isimlendirdiği akıllı yastıkları satışa sundu. Sahip olduğu özellikleriyle dikkat çeken Huawei akıllı yastık ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Huawei Akıllı Yastık Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Smart Choice MOK PLANET isimli akıllı yastığı Çin’de satışa sundu. Yaklaşık 68 dolar (514 TL) ve 76 dolar (574 TL) fiyat etiketleri ile satışa sunulan Smart Choice MOK PLANET, sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor. Çift katmanlı bir yapıya sahip olan lateks yastık, 9 cm yüksekliğe sahip. Her insanın uyku alışkanlığı farklı olduğundan ötürü yastığın yüksekliği ayarlanabiliyor.

Doğal lateks kolajyeninden yapılan Smart Choice MOK PLANET, yüzde 93 oranında doğal lateks içeriyor. Mükemmel bir esnekliğe sahip olan akıllı yastıkta boyun desteği de bulunuyor. Böylece omuz ve boyundaki basıncı çok ciddi oranda azaltıyor. Çin merekzli teknoloji şirketi tarafından satışa sunulan üründe bal peteği tasarıma sahip on binlerce havalandırma deliği bulunuyor.

Yastığın üzerinde yer alan on binlerce sayıda hava delikleri, doğal havalandırmayı sağlıyor ve yastığın havasız kalmasını önlüyor. Bu sayede kullanımın daha ferah olmasına yardımcı oluyor. Akıllı yastığın birinci sınıf mantar önleyici standardına sahip olduğu belirtildi. Akıllı lateks yastığın her iki tarafında bulunan kendine özgü koklear tasarımı, yan yatarken kulaklarda meydana gelebilen baskıyı hafifletip bütün gece rahat bir uyku sağlıyor.

Akıllı bir cihazda sensörlerin yer alması kaçınılmazdır. Huawei tarafından satışa sunulan akıllı lateks yastıkta da birtakım sensörler bulunuyor. Ürün sahip olduğu ultra ince izleme sensörleri sayesinde kalp atış hızı, solunum hızı, uyku döngüsü, dönüş sayısı ve daha birçok uyku verisini izleyebiliyor ve böylece gece boyunca uyku takibi yapabiliyor. Sensörler aracılığı ile izlenen uyku verileri, Huawei Smart Life uygulamasına gönderiliyor.

Söz konusu yastığa sahip olan kullanıcılar, Huawei Smart Life uygulaması üzerinden uyku verilerini takip edebilir. Huawei tarafından geliştirilen uygulama, uyku verilerini günlük, haftalık ve aylık olarak raporlar sunuyor. Uygulama ayrıca uyku verilerini analiz ederek puanlıyor. Şu anda yalnızca Çin’de satışa sunulan yastığın, dünya genelinde ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.