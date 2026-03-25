Bütçe Dostu Akıllı Bileklik Türkiye'de! 14 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Huawei, geçen ayın sonuna doğru yeni akıllı bileklik tanıttı. Huawei Band 11 olarak adlandırılan model, şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte cihazın ne kadar fiyat etiketine sahip olduğu da dahil olmak üzere hakkındaki pek çok soru işareti ortadan kalktı.

Huawei Band 11'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Band 11 için 2 bin 299 TL fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, Hagasaki siyahı ve gümüş mor olmak üzere iki renk seçeneği ile birlikte sunuluyor. Uyku düzeninizi iyileştirmenize yardımcı olacak sağlık özellikleri başta olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi ile sunulan akıllı bileklik, şu andan itibaren ön sipariş verilebiliyor. Dayanıklı polimer kasa ile birlikte Türkiye'deki kullanıcılara sunulan cihazın teslimatlarına ise 27 Mart 2026 tarihinde başlanacak.

Huawei Band 11'in Özellikleri Neler?

Ekran: 1,62 inç AMOLED

1,62 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 482 x 286 piksel

482 x 286 piksel Ekran Parlaklığı: 1500 nit maksimum parlaklık

1500 nit maksimum parlaklık Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

347 PPI Pil Ömrü: Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD (Her Zaman Açık Ekran) modunda 3 gün

Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD (Her Zaman Açık Ekran) modunda 3 gün Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Sağlık Takibi: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku analizi, nefes egzersizleri

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku analizi, nefes egzersizleri Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Uyumluluk: Android 9+ ve iOS 13+ cihazlar

Huawei Band 11'in Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Band 11, 1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 482 x 286 piksel çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık ve 347 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüksek piksel yoğunluğu, ekrandaki yazıların daha net görünmesine imkân tanırken yüksek parlaklık seviyesi ise gölge alana geçmenize gerek bırakmıyor.

Huawei Band 11 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su direncine sahip. Bu da yaklaşık 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani bu bilekliği takarken elinizi su sıçrama gibi sorunlar hakkında düşünmeden yıkayabilirsiniz fakat yüksek basınçlı suya ya da dalışa uygun olmadığını belirtmekte fayda var.

Huawei Band 11'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Android 9+ ve iOS 13+ cihazlarla uyumlu olarak çalışan ve Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan cihaz, 100 egzersiz modu ile birlikte geliyor. Uyku takibi, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi standart sağlık özelliklerini sunuyor. Dahası, sizin için normal olan aralığın dışına çıkılması durumunda akıllı saat sizi yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu konusunda uyarıyor. Öte yandan stresli anlarda sakinleşmeniz için nefes egzersizleri özelliği de mevcut.

Huawei Band 11'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

300 mAh batarya kapasitesi ile gelen bu yeni akıllı bileklik, çok yoğun olmayan kullanımlarda tam şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran etkinleştirildiğinde bu süre 3 güne düşerken normal kullanımda ise 8 gün pil ömrü elde ediyorsunuz.

Editörün Yorumu

Huawei Band 11, geçen ay en çok takip ettiğim akıllı bileklerden biri olmuştu. Uygun fiyata temel sağlık özelliklerinden yararlanmak, ideal pil ömrü elde etmek için tercih edilebilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Aslında mor ve siyah renklerin yanı sıra beyaz, bej ve yeşil renk seçenekleri de mevcut fakat Türkiye'de bu renk seçenekleri şu an mevcut görünmüyor. Umuyorum ki ilerleyen günlerde mevcut renklerin arasına eksik olanlar da eklenir.