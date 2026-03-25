Gürültüyü Engelleyen AirPods Max 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Apple, bu ayın ortasında yeni kulak üstü kulaklığı AirPods Max 2'yi tanıttı. Yeni model, şimdiyse Türkiye'de resmî olarak satışa sunuldu. Aktif gürültü engelleme, şeffaf mod, düşük gecikme modu, canlı çeviri ve daha pek çok etkileyici özellikle birlikte gelen cihaz, şu an itibarıyla sipariş verilebiliyor.

AirPods Max 2, Türkiye'de Ne Kadar Fiyatla Satılıyor?

AirPods Max 2, Türkiye'de 36 bin 999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Kulaklığı satın olacak kişiler, mavi, mor, turuncu, yıldız ışığı ve gece siyahı olmak üzere toplamda beş renk seçeneği arasında seçim yapabiliyor. Cihaz, Apple'ın yeni cihaz satın alanlara üç ay boyunca geçerli ücretsiz Apple Music aboneliği kapsamına giriyor. Yani kulaklığı alanların ayrıca üç aylık abonelik ücreti ödemesine de gerek kalmıyor.

AirPods Max 2'nin Özellikleri Neler?

Aktif gürültü engelleme devre dışıyken 20 saate kadar. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Şeffaf Mod: Mevcut.

Mevcut. Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Düşük Gecikme Modu: Mevcut.

Mevcut. Siri Etkileşimleri: Başınızı evet ya da hayır anlamında sallayarak yanıt verebilirsiniz.

Başınızı evet ya da hayır anlamında sallayarak yanıt verebilirsiniz. Canlı Çeviri: Mevcut.

AirPods Max 2, Gürültüyü Ne Kadar İyi Engelliyor?

AirPods Max 2, sekiz mikrofonla desteklenen ANC özelliği sayesinde gürültüyü büyük ölçüde engelliyor. Apple'a göre yeni model, gürültü engelleme konusunda bir öncekine göre 1,5 kat daha yüksek performans sunuyor. Böylece müzik dinlerken çevreden gelen sesler sizin için aşırı rahatsız edici olmaktan çıkıyor.

AirPods Max 2'de Şeffaf Mod Var mı?

Cihazda şeffaf mod desteği bulunuyor. Bu özellik sayesinde bir şeyler dinlerken arkadaşınızın söylediği sözleri ya da karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken arabaların sesini duymaya devam edebiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz bu özellik, sohbeti sorunsuz şekilde sürdürmenize ve güvenlikten ödün vermemenize yardımcı oluyor.

AirPods Max 2'nin Pil Ömrü Kadar?

Yeni kulak üstü kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışıyken size tek şarjla 20 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Cihazı şarj kutusunda saklarken güç tasarrufu sayesinde şarj seviyesi korunuyor. Özellikle kısa süreli seyahatler için kullanıldığında günlerce şarj etmeye bile gerek kalmayabilir.

AirPods Max 2, Cihazlar Arasında Geçiş Yapıyor mu?

Bu kulaklık, cihazlar arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Örneğin Mac'te film izlerken eğer iPhone'unuza bir arama gelirse bunu hızlıca yanıtlamak için manuel olarak geçiş yapmanıza gerek kalmıyor. Cihaz, bunun otomatik olarak gerçekleştiriyor. Böylece siz de geçiş yapmakla uğraşarak boşuna zaman kaybetmemiş oluyorsunuz.

Editörün Yorumu

Bana göre AirPods Max 2, sahip olduğu geniş özellik yelpazesi sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Gürültü engelleme özelliği sayesinde çevredeki dikkat dağıtıcı seslerden kurtulurken canlı çeviri sayesinde ise dil bariyeri tamamen ortadan kalkıyor. Renk çeşitliliği de kulaklığın hemen hemen her türlü tarzla uyumlu olduğunu gösteriyor.