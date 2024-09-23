Huawei, Bilgisayarlarında Windows Kullanmayı Bırakacak: İşte Nedeni!

2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, akıllı telefon başta olmak üzere birçok sektörde kan kaybetti. Bu süreçte dışa bağımlılığı minimuma indirmek için kendi önlemlerini alan Çinli üreticinin en önemli hamlesi ise kendi işletim sistemi HarmonyOS oldu.

Marka şu sıralar, akıllı telefonları ve tabletleri başta olmak üzere birçok ürününde HarmonyOS'e yer veriyor. Son gelişmeler, şirketin işleri bir adım daha öteye götürerek bilgisayarlarında da kendi işletim sistemini kullanmaya hazırlandığını gösteriyor.

Huawei, Windows'a Veda Etmeye Hazırlanıyor

Huawei Tüketici İşleri Başkanı Yu Chengdong, son açıklamasında şirketin gelecek planlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Yönetici, mevcut dizüstü bilgisayar yelpazesinin (MateBook'ların) harici bir işletim sistemi çalıştıran son modeller olabileceğini ifade etti.

Eğer bu gerçekleşirse, yeni nesil Huawei bilgisayarlar Windows yerine şirketin HarmonyOS işletim sistemiyle yüklü olarak gelecek. Bunun Çinli üreticinin birkaç yıldır üzerinde yoğun çaba harcadığı teknoloji bağımsızlığını artırma stratejisinin bir parçası olduğu söyleniyor.