Huawei Resmen Duyurdu: Üçe Katlanabilir Akıllı Telefon Huawei Mate XT Küresel Pazara Geliyor!

Huawei, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni üçe katlanabilir akıllı telefonu hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket, Çin'de satış kurruklarının oluşmasına sebep olan yeni cihazının yakın zamanda küresel pazara da ayak basacağını duyurdu. Detaylar habaerde.

Çin'de Büyük Bir İlgiyle Karşılanan Huawei Mate XT, 2025'te Türkiye ve Küresel Pazarda Satışa Sunulacak!

Huawei'nin merakla beklenen üçe katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate XT, kısa bir süre önce Çin'de satışa sunuldu. Huawei, anavatanında yoğun bir ilgiyle karşılanan telefonun küresel pazarda da satışa çıkacağını resmi olarak duyurdu. Buna göre yeni Huawei Mate XT, 2025 yılında dünya arenasına ayak basacak.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre, tanıtımının ardından 6 milyonun üzerinde ön sipariş alan akıllı telefon 2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin aktif olarak faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde satışa sunulacak. Çin'de 2800 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olan Mate XT'nin, küresel pazarda ortalama olarak 3500 ila 4000 dolar arasındaki bir etiket değeri ile satışa sunulacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...