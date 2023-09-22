Huawei CEO'su Apple Hayranı Çıktı: Övgüyle Bahsetti!

Çin merkezli teknoloji devlerinin başında gelen Huawei'in kurucusu ve CEO'su olan Ren Zhengfei, sektördeki en büyük isimlerden biri olan Amerikalı rakibi Apple'a olan hayranlığını söylemekten asla çekinmiyor.

Huawei'in sponsor olduğu International Collegiate Programming Contest'te (Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması) konuşan CEO, Apple ve ürünlerine duyduğu saygıyı ve hayranlığı dile getirdi.

Sektördeki devler arasında çoğu zaman kıyasıya bir rekabet ve atışma yaşandığıı görmeye oldukça alışığız ancak Huawei'in CEO'su Ren Zhengfei, bu hareketiyle örnek oluşturacak bir davranış sergiledi.

Huawei'den Apple'a Övgü

ABD'de uygulanan ambargolar sebebiyle zor bir dönemden geçen Huawei, kısıtlamalara rağmen ABD'li rakibi Apple'dan övgülerle bahsetmeden duramadı. Ren, açıklamasında şunları söyledi:

“Apple'ın ürünlerinin neden bu kadar iyi olduğunu sık sık araştırıyoruz ve aynı zamanda Apple ile aramızdaki boşluğu da görebiliyoruz. Bize öğrenme ve karşılaştırma fırsatı veren bir öğretmene sahip olduğum için çok mutluyum. Bu anlamda bana Apple hayranı demek abartı olmaz.”

Huawei, Apple ile rekabet ederken kendi cihazlarında da önemli yenilikler ve geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Ren Zhengfei'nin beklenmedik bu övgüsü de küresel teknoloji endüstrisinin birbirine olan bağlılığını da güzel bir şekilde ortaya koyuyor.