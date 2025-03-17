Huawei CEO'su Yanlışlıkla Yeni Katlanabilir Telefonu Tanıttı!

Huawei CEO'su Richard Yu komik olarak adlandırabileceğimiz bir hata yaptı. Şirketin yeni ürünlerinin tanıtılmasına bir kaç gün kalmışken CEO Richard Yu sosyal medyada paylaştığı bir video ile yeni ürünü tanıttı. Bazı kesimler bunun bilinçli yapılan bir reklam algısı olduğunu düşünürken bazılarıysa gerçekten yapılmış bir hata olarak nitelendirdi. İşte yeni Huawei Pura serisi ve detayları...

Huawei Pura Yanlışlıkla CEO Tarafından Tanıtıldı!

Huawei, Pura Pioneer Festivali etkinliğini bu hafta yani 20 Mart'ta gerçekleştireceğini geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı. Etkinlikte en az bir yeni akıllı telefon duyurusunun yanı sıra Huawei'nin Android'den bağımsız olarak kendi çekirdeğiyle geliştirilen ilk işletim sistemi olan HarmonyOS Next için de bir sonraki adımın habercisi olacak önemli gelişmeler yaşanacak. Zira bu işletim sistemi bir nevi Huawei markasının tüm engellere rağmen yeniden ayağa kalkmasını temsil ediyor.

Ancak bu noktada daha da ilginç olan bir durum var. Huawei markası her ne kadar HarmonyOS için odaklanmış bir etkinlik olarak lanse etse de yeni katlanabilir cihaz da ortaya çıktı. Huawei CEO'su tarafından paylaşılan bir videoda gösterilen cihaz 3:2 veya 16:10 en boy oranına sahip bir katlanabilir telefon. Bunun yanında cihazın yer aldığı video da yeni telefonun katlanabilir cihazlar dünyasında oyun değiştirici olacağı da bildirildi.

Yeni telefon Pura serisinin bir parçası olabilir, çünkü CEO Richard Yu Pocket isminden hiç bahsetmedi. Açıldığında iPad mini'ye benzer olması bekleniyor yani 6.28 inç katlanabilir panel ve 3.48 inç kapak ekranı olacak. Daha az teknik terimle anlatmamız gerekirse cihaz açıkken 6.28 inç boyutunda ve kapalıyken de 3.48 inç boyutunda olacak. Bu noktada cihazla ilgili verebileceğimiz bilgiler bitiyor.