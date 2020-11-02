Huawei ABD Yaptırımlarını Aşmak için Kendi Çip Fabrikasını Kuruyor İddiası

Huawei'nin kendi işlemcilerini üretmek için bir çip fabrikası kuracağı ve bu fabrikada işlemci üretiminin gerçekleştirileceği bilgisi iddia edildi. Huawei ABD yaptırımlarını aşmak için fabrika mı kuruyor? İşte detaylar.

Huawei Çip Fabrikası Kuruyor İddiası

Financial Times'ın raporuna göre, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin koyduğu kısıtlamaları aşmak için Çin'in Şangay kentinde özel bir çip üretim fabrikası kurmayı planlıyor olabilir.

Paporda, Huawei'nin Çin'deki çip fabrikasının akıllı telefon işi için değil, yalnızca temel telekom altyapısı işi için kullanılacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca tesisin Shanghai IC Ar-Ge Merkezi tarafından işletileceğini söyleniyor.

Fabrikada üretilmesi beklenen çiplerin ilk etapta 45 nanometre (45 nm) olarak üretileceği ve önümüzdeki yıl 2021'in sonlarına doğru 28nm yongaların üretimine de başlanılacağı iddia ediliyor. Şu an için konu hakkında Huawei tarafından bir açıklama yapılmış değil.

Geçtiğimiz günlerde gelen haberde ABD'li çip üreticileri Huawei'ye bileşen satabileceği aktarılmıştı. Ancak satılacak olan bileşenlerin 5G teknolojisi için kullanılmaması gerektiği açıklanmıştı. Huawei'nin de bundan dolayı 5G işleri için Çin'e fabrika kuracağı söyleniyor.

Huawei tarafından çip fabrikası ile ilgili bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz. Sizler Huawei'nin Çin'de çip fabrikası kuracağı iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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