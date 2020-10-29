Huawei için Güzel Haber: ABD'li Şirketler Huawei'ye Çip Satabilecek

Huawei için güzel bir haber geldi. Financial Times (FT) tarafından aktarılan bilgiye göre, ABD'li çip üreticileri Huawei'ye bileşen satabilecek. Ancak bir şart ile bu satış gerçekleşebilecek. Satılacak olan bileşenlerin 5G teknolojisi için kullanılmaması gerekiyor. İşte detaylar.

Huawei, ABD'li Şirketlerden Bileşen Alabilecek

ABD hükümetinin kararı ile Huawei'nin ABD teknolojileriyle yapılmış herhangi bir donanımı tedarik etmesi yasaklanmıştı. Bu yaptırımlar nedeniyle Huawei, yonga üreticisi TSMC ile iş birliği yapamaz hale gelmişti. TSMC, Huawei'nin Kirin işlemcilerini üretmekteydi.

Son gelen haberle beraber Huawei, ABD menşeli çip üreticileri ile iş birliği yapabilecek. Bu Kirin işlemcilerin üretilmeye devam edileceği anlamına geliyor. Financial Times, iki yarı iletken şirketinin Huawei ile iş yapmak için lisans alma konusunda iyimser olduklarını bildirdi.

Görünüşe göre ABD'nin kısıtlamaları yavaş yavaş son buluyor. Geçtiğimiz günlerde gelen raporda da Huawei'nin Samsung'tan ekran satın alabileceği bilgisi paylaşılmıştı. Huawei ile ABD arasında buzlar yavaştan eriyor gibi görünüyor. Gelecekte neler olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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