Huawei Cloud Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Çin merkezli teknoloji devi tarafından yapılan yeni yatırım sonucunda Huawei Cloud Türkiye'de de kullanıma açıldı. Bu hizmetle kullanıcılar, büyük veri ve yapay zeka destekli eksiksiz bir bulut platformuna erişebilecek.

Huawei Cloud Türkiye'deki Kullanıcılara Açıldı

Huawei Türkiye, ülkemizdeki yatırımlarına farklı alanlarda devam ediyor. Huawei şirketinin ülkemizde kullanıma açtığı yeni bulut bilişim hizmeti Huawei Cloud, Türkiye’deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleri ile içerik dağıtım ağı (CDN) servisleri sunacak.

Huawei Cloud hizmetine erişmek isteyen şirketlerin bulut hizmetinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru formunda e-posta ve şifre bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girerek başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Jing, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Jing, yaptığı açıklamada, şirketlere istikrarlı güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklıklarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Geliştirdikleri yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleri ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettiklerini belirten Li Jing, "Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Huawei CLOUD’un en zorlu güvenlik sertifikasyon testlerini de başarıyla geçtiğini söyleyen Li Jing, şirketin küresel ve yerel pazarda, farklı sektörlerdeki müşterileri için 7/24 teknik destek ve hizmet güvencesi sunduğunu açıkladı.

Söz konusu hizmetin Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle yüksek yazılım yetenekleriyle donatıldığını söyleyen Li Jing, bulut hizmetinin Türkiye'deki müşterilere yönelik olarak IaaS (servis olarak altyapı), PaaS (servis olarak platform) ve SaaS (servis olarak yazılım) gibi gelişmiş genel bulut hizmetlerini sunacağını ifade etti.

Huawei Bulut Bilişim Orta - Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Li Peng, bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla ve bölgede hayata geçirdikleri dijital dönüşüm stratejileriyle, şirketlere ve kamu kurumlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkemizde bulunan genç yazılımcılara yönelik de önemli bir bilgi paylaşan Li Peng, "Türkiye’deki genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere, profesyonel eğitim ve işe alım programlarını da hayata geçiriyoruz" sözlerine yer verdi.