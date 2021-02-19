Huawei Telefon Satışları Düşünce Domuzlara Yöneldi

Huawei'den domuzlara özel yapay zeka. Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlarında sert yaptırımlarla uğraşırken domuz çiftçileri için özel bir teknolojiye yöneliyor. Huawei, teknoloji geliştirebilmek için başka gelir kaynaklarına bakıyor.

ABD hükümetinin Huawei'ye olan yaptırımları, şirketin domuz yetiştiriciliği ve kömür madenciliği endüstrisi gibi diğer gelir kaynaklarına yönelmesine yol açtı. Google hizmetlerinin Çin pazarındaki cihazlarında olmaması satışları etkilemezken, global anlamda ise farklı arayışlara girmesine yol açtı.

Huawei'den domuzlara özel yapay zeka

BBC'nin aktardığı habere göre, domuz yetiştiriciliği endüstrisi, Huawei yapay zeka teknolojisinin yeni bir kısmını oluşturuyor. Domuzların yapay zekaya nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyorsanız, hastalıkları tespit etmek ve domuzları takip ederek çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak için kullanılabileceği düşünülüyor. Bu teknoloji, domuzları tanımanın yanı sıra kilosunu ve egzersizini izlemeyi içerecek.

Çinli üreticinin yeni projesi, şirketin makine vizyon işini yürüten Duan Aijun tarafından duyuruldu. Ayrıca bir Huawei sözcüsü, domuzlara özel yapay zeka ile ilgili olarak BBC News'e şunları söyledi: "Domuz yetiştiriciliği, 5G çağında endüstriler için daha fazla değer yaratma arzumuzun bir başka örneği."

Daha önce Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, Çin'in Shanxi eyaletinde bir madencilik inovasyon laboratuvarını kurmuştu. Huawei, kömür madenleri için "daha az işçi, daha fazla güvenlik ve daha yüksek verimlilik" sağlayacak ve kömür madencilerinin takım elbise ve kravat takmasına olanak tanıyan teknolojiler geliştirmek istiyor.

Huawei'nin akıllı telefon satışları eridi

Huawei'nin akıllı telefon satışları, ABD yaptırımları yüzünden geçtiğimiz Ağustos ayında düşüş yaşadı ve 2020'nin son çeyreğinde de yüzde 40 düşerek dünya sıralamasında altıncı sıraya geriledi.

Nikkei Asia'nın Perşembe günü bildirdiğine göre Huawei, bileşen tedarikçilerine siparişlerin bu yıl yüzde 60 düşmesini beklediğini ve 2020'de sadece 70 milyon telefon göndereceğini söyledi.

Ayrıca ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yönetimi, şirkete karşı sert bir tavır almaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, "Açık konuşmak gerekirse, Huawei de dahil olmak üzere güvenilmeyen satıcılar tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanları ABD ve müttefiklerimizin güvenliği için büyük bir tehdittir" dedi.