Huawei, Devasa Bataryalı Yeni Telefonu Huawei Enjoy 70X'i Tanıttı!

Çin merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi Huawei, kısa bir süre önce ürün yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Firma, yeni Huawei Enjoy 70X isimli yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

Yeni Enjoy 70X, yüksek kapasiteli bataryası, şık tasarımı ve uydu iletişimine sahip olmasıyla şimdiden pek çok kişinin beğenisini toplamayı başardı.

Huawei Enjoy 70X Özellikleri

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, şık ve epey zarif bir tasarım çizgisiyle bizleri karşılıyor. Yeni telefon, ön panelinde oldukça yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Arka tarafında ise günümüz telefonlarında sıkça karlılaştığımız dairsel kamera modülünün yerini daha çembersel bir yapının aldığını görüyoruz. Yeni cihaz, çerçevesi kadar ince tasarımlı olan tuşlarıyla da modern tasarımı tamamlıyor. Ayrıca iPhone 15'te hayatımıza giren eylem butonu Enjoy 70X'de de mevcut.

Yeni akıllı telefon modeli, ayrıca uydu iletişimi özelliğine sahip. Söz konusu özellik ile birlikte cihaz üzerinden şebekenin olmadığı yerlerde bile arama ve mesaj işlemleri geçrekleştirilebiliyor. Uydu iletişimi özellikle iPhone ve Samsung Galaxy gibi pek çok akıllı telefon ailesinde yeni bir şey olmasa da Çin merkezli üreticilerin bu özelliği telefonlarına getirmekte zorlandığını belirtelim.

Teknik özelliklere de değinecek olursak, Huawei Enjoy 70X'in bu alanda da hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. Yeni cihaz, dahil olduğu orta segment için epey rekabetçi donanımlara ev sahipliği yapıyor.

Ekran: 6.78 inçlik Full HD+ kavisli OLED

6.78 inçlik Full HD+ kavisli OLED İşlemci: Kirin 8000A 5G

Kirin 8000A 5G RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

128GB / 256GB / 512GB Arka Kamera: 50MP+2MP

50MP+2MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 6100mAh

6100mAh Şarj Hızı: 40W

Huawei, yeni Enjoy 70X'in başlangıç fiyatını 246 dolar olarak açıkladı. Küresel pazarda da piyasaya sürüleceği tahmin edilen cihazın ülkemize gelmesi durumunda 20-25 bin TL bandında bir etiket değerine sahip olabilir.

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