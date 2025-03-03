Huawei, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda telefonları olduğu kadar diğer teknolojileriyle de dikkat çeken şirketin son hamlesi ise spor tutkunlarının vazgeçilmezi olması beklenen FreeArc isimli kulaklığı oldu. En hareketli anınızda bile rahat ve kesintisiz müzik deneyimi sunan Huawei FreeArc, Türkiye'de satışa çıktı!

Huawei FreeArc Özellikleri ve Fiyatı

Huawei FreeArc, Türkiye'de 5.499 TL'den ön siparişa açıldı. Ön siparişler 3-16 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli. Bu tarihler arasında sipariş verenler indirim ve hediye avantajlarından yararlanabilecek. Huawei FreeArc’ın normal satış fiyatı 5.499 TL. Ancak ön sipariş sürecinde 100 TL ön ödeme yaparak 700 TL indirim kazanabilirsiniz.

İndirimle birlikte kulaklığın ön sipariş fiyatı 4.799 TL oluyor. Ön sipariş yapan herkese kayıp kulaklık desteği hediye ediliyor. Bu özellik, kulaklığınızı kaybetmeniz durumunda size yardımcı olacak bir avantaj sunuyor. Satın almak için Huawei Türkiye resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki Huawei FreeArc özellikleri neler?

Huawei FreeArc, sadece 8,3 gram ağırlığıyla neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif. S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövdesi, en yoğun antrenmanlarda bile kulaklığın sabit kalmasını sağlıyor. Silikon kaplamalı yüzeyi, uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık hissi yaratmıyor.

Açık kulak tasarımı sayesinde çevresel ses farkındalığını koruyarak güvenli bir müzik deneyimi sunuyor. FreeArc, 17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüsü ile her nota detayını kristal netliğinde aktarıyor. Dinamik Bas Algoritması (DBA) ve Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması sayesinde her ses seviyesinde dengeli ve tatmin edici bir müzik deneyimi sunuyor.

Ters Ses Dalgası Sistemi, ses sızıntısını minimuma indirerek daha derin ve net bir ses sunuyor. IP57 sertifikasına sahip olan FreeArc, toza ve suya karşı dayanıklı. Spor salonunda terlerken, yağmurlu havada koşarken veya açık hava maceralarına çıkarken sorunsuz bir deneyim sunuyor.

FreeArc, 7 saat kesintisiz müzik dinleme süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte bu süre 28 saate kadar çıkıyor. Ayrıca hızlı şarj özelliğiyle çok kısa şarj sürelerinde bile çok uzun bir kullanım ömrü kullanııcları bekliyor.