En Rahat Spor Kulaklığı Huawei FreeArc Türkiye’de Satışa Sunuldu

Teknoloji devi Huawei, spor ve günlük yaşamın dinamizmini birleştiren ve “en rahat spor kulaklığı” mottosuyla çıkan FreeArc isimli kulaklığı Türkiye'de satışa sundu. Açık Duyum Teknolojisi sayesinde hem müziğin keyfini hem de dünyayla etkileşimi aynı anda yaşatan kulaklık gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor.

Huawei FreeArc Özellikleri

FreeArc’ın kulağı tam kapatmayan tasarımı ve Adaptif Ses Yönetimi sayesinde kullanıcılar istedikleri an çevresel sesleri duyabiliyor. Bu özellik, sporcuların koşarken veya bisiklet sürerken trafik seslerini duyarak güvenliğini sağlamasından, toplu taşımada metro anonslarını veya otobüs durağı uyarılarını kaçırmadan müzik dinleme konforuna kadar pek çok senaryoda avantaj sunuyor.

Ofiste müziğin keyfini çıkarırken arkadaşınızla iletişimi sürdürebilir veya bir kafede sipariş verirken en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz. Ters Ses Dalgası Sistemi ile dışarıya ses sızıntısı yapmadan, mahremiyetinizi koruyarak video izleyebilir veya telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Kulaklık yalnızca 8,3 gram ağırlığında. Bu, sporcuların ve aktif kullanıcıların yoğun tempoda bile kulaklığı rahatça kullanabilmesine imkân tanıyor. IP57 sertifikası, kulaklığın ter, yağmur ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Böylece kulaklık en sert koşullarda bile sorunsuz bir kullanım sunuyor.

Ergonomik S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövde, hareket hâlindeyken bile kulaklığın kulakta sabit bir şekilde kalmasını sağlıyor. 7x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüleri ve Dinamik Bas Algoritması (DBA) üst düzey bir ses deneyimi yaşatıyor.

Her nota, enstrümanın doğal tonlarıyla yansıtılarak kullanıcıları adeta konser salonuna taşıyor. Yapay zeka Destekli Görüşme Teknolojisi, çift mikrofonlu sistemle rüzgar gürültüsü veya kalabalık ortam seslerini otomatik filtreliyor.

Söz konusu teknoloji sayesinde açık havada yürüyüş yaparken veya metrodaki bir görüşmede bile karşı tarafa ses net ve anlaşılır şekilde iletiliyor. FreeArch tek şarjla 7 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj özelliği ise 3 saatlik ek kullanım imkânı tanıyor.

Huawei FreeArc Fiyatı

Huawei FreeArc 1.999 TL değerindeki Huawei kayıp kulaklık desteği hediyesiyle birlikte 5 bin 499 TL fiyata satılıyor. Huawei çevrim içi mağazasında 17-31 Mart tarihleri arasında FreeArch için 500 TL sepet indirimi avantajı da bulunuyor.