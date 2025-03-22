Yapay Zeka ile Donatılan Huawei FreeBuds 6 Tanıtıldı! İşte Fiyatı

Huawei, ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Pura X katlanabilir akıllı telefon bir yana FreeBuds 6 kablosuz kulaklığını da tanıttı. Selefine kıyasla daha hafif olmasıyla dikkat çeken kulaklık, yakında ön siparişlere açılacak. İşte Huawei FreeBuds 6 teknik özellikleri ve fiyatı!

Huawei FreeBuds 6 teknik özellikleri ve fiyatı

Bluetooth 5.2 ile çalışan FreeBuds 6, hafif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 40.3 gram ağırlığında olan kulaklıkların her biri yalnızca 4.9 gram. Bu da uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Farklı kulak şekillerine uygun olarak tasarlanan cihaz, 11 mm dinamik sürücüsü sayesinde geniş bir frekans aralığında (14 Hz – 48 kHz) ses sunuyor.

Kullanıcıların farklı müzik türlerine ve kullanım senaryolarına uyum sağlaması için klasik, dengeli ve baş takibi destekli uzamsal ses olmak üzere üç farklı ses modu sunuluyor. Bu da deneyimi artıran önemli bir etken. Öte yandan kulaklıklarda gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji, 95 dB'e kadar çevresel gürültüyü ve 8m/s hızındaki rüzgar etkisini başarılı bir şekilde filtreleyerek temiz ve net bir ses sunuyor.

36 Saate Kadar Pil Ömrü

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei FreeBuds 6, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 2.5 saat kullanabilmek mümkün. Bu noktada akıllı şarj yönetimi özelliğinden de bahsetmek gerekiyor. Pil ömrünü yüzde 37 oranında uzatan bu özellik, acil durumlarda müzik dinlemeye devam etmeyi veya telefon görüşmeleri yapmayı mümkün hale getiriyor.

Öte yandan kulaklıklarda Celia AI adında bir asistan da var. 21 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabilen bu yapay zeka destekli özellik, kullanıcıların farklı dillerde anlık iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Son olarak FreeBuds 6'da dokunmatik kontroller, 50 metreye kadar hassas konum bulma, düşük gecikme sunan oyun modu ve çoklu cihaz bağlantısı olduğunu da söyleyelim.

Huawei Freebuds 6 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Kulaklık Ağırlığı : 4.9 gram (her biri)

: 4.9 gram (her biri) Şarj Kutusu Ağırlığı : 40.3 gram

: 40.3 gram Bağlantı : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Sürücü : 11mm dinamik sürücü

: 11mm dinamik sürücü Frekans Aralığı : 14 Hz – 48 kHz

: 14 Hz – 48 kHz Ses Modları : Klasik Mod, Dengeli Mod, Baş takibi destekli uzamsal ses

: Klasik Mod, Dengeli Mod, Baş takibi destekli uzamsal ses Gürültü Engelleme : Var (95 dB gürültü azaltma, 8m/s rüzgar gürültüsü engelleme)

: Var (95 dB gürültü azaltma, 8m/s rüzgar gürültüsü engelleme) Pil Ömrü : 36 saat (şarj kutusuyla)

: 36 saat (şarj kutusuyla) Hızlı Şarj : 5 dakikalık şarj ile 2.5 saat çalma süresi

: 5 dakikalık şarj ile 2.5 saat çalma süresi Akıllı Şarj Koruma : Pil ömrünü yüzde 37 oranında uzatır SİL

: Pil ömrünü yüzde 37 oranında uzatır SİL Çoklu Cihaz Desteği : Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir

: Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir Dokunmatik Kontroller : Var - Oynatma/duraklatma, ses seviyesi ayarlama, çağrı yönetimi

: Var - Oynatma/duraklatma, ses seviyesi ayarlama, çağrı yönetimi Yapay Zeka Asistanı : Celia AI ile 21 dilde çeviri ve gerçek zamanlı yorumlama

: Celia AI ile 21 dilde çeviri ve gerçek zamanlı yorumlama Cihaz Takibi : Uzun mesafe takibi ve 50 metre hassas konum bulma

: Uzun mesafe takibi ve 50 metre hassas konum bulma Su ve Toz Direnci : Var (IP54)

: Var (IP54) Fiyat: 999 yuan (yaklaşık 138 dolar)

Huawei FreeBuds 6 fiyatı ise 999 Çin yuanı (yaklaşık 138 dolar) olarak açıklandı. 20 Mart'ta ön sipariş süreci, 28 Mart'ta satışlar başlayacak.