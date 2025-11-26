AirPods Pro 3'ün En Büyük Rakibi Huawei FreeBuds Pro 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, ses teknolojilerinde çıtayı arşa çıkardı. Çin'de düzenlenen dev lansmanda sahneye çıkan yeni amiral gemisi kulaklık FreeBuds Pro 5, sunduğu "NearLink" teknolojisiyle kablosuz ses deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Teknoloji devi Huawei, Mate 80 ve Mate X7 modelleriyle birlikte tanıttığı yeni kulaklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle Apple'ın iPhone 17'lerle birlikte tanıttığı AirPods Pro 3 ile doğrudan rekabet edecek şekilde tasarlanan FreeBuds Pro 5, kağıt üzerindeki verileriyle rakiplerine şimdiden ter döktürecek gibi görünüyor. İşte Huawei FreeBuds Pro 5'in öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Kablosuz Seste Devrim: NearLink Teknolojisi

FreeBuds Pro 5'i piyasadaki diğer TWS (tam kablosuz) kulaklıklardan ayıran en büyük fark şüphesiz ses kalitesi. Cihaz, Huawei'nin geliştirdiği NearLink teknolojisi sayesinde 4.6 Mbps'ye kadar kayıpsız ses akışı sunabiliyor. Bu standart Bluetooth bağlantılarına kıyasla çok daha yüksek bir veri aktarımı ve dolayısıyla stüdyo kalitesine yakın bir ses deneyimi anlamına geliyor.

Cihaz ayrıca şu yüksek çözünürlüklü kodekleri destekliyor:

L2HC

LDAC

AAC & SBC

Gürültü Engellemede (ANC) 3 Kat Daha İyi Performans

Huawei FreeBuds Pro 5 sadece ses kalitesiyle değil, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle de iddialı. Yeni geliştirilen Kirin A3 çipseti ve güncellenen mikrofon dizilimi sayesinde, gürültü engelleme performansı bir önceki nesil FreeBuds Pro 4'e göre tam üç kat artırılmış. Bu da özellikle gürültülü ortamlarda adeta hayat kurtarıyor.

Pil Ömrü ve Dayanıklılık

Kesintisiz müzik keyfi arayanlar için FreeBuds Pro 5 iddialı rakamlarla geliyor:

Tek Şarjla: 5 saatten fazla kesintisiz dinleme.

Kutu ile Birlikte: Toplamda 33 saate varan kullanım ömrü.

Ayrıca kulaklık, sporcular ve hareketli yaşam tarzına sahip olanlar için IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı tam koruma sunuyor.

Huawei FreeBuds Pro 5 Fiyatı Ne Kadar?

Beyaz, Gri, Altın ve Mavi olmak üzere dört şık renk seçeneğiyle gelen kulaklık, ilk etapta Çin pazarında satışa sunuldu. FreeBuds Pro 5'in Çin Fiyatı ise yaklaşık 204 dolar. Cihazın küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz netleşmese de sunduğu özelliklere kıyasla rekabetçi fiyatıyla (özellikle AirPods Pro serisine kıyasla) teknoloji tutkunlarının radarında olacağı kesin.