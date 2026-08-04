Kafa Hareketiyle Kontrol Edilen Kulaklığın Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Huawei FreeClip 2 S'in Türkiye fiyatı açıklandı. Kafa hareketiyle kontrol ve 38 saate varan pil ömrü sunan cihaz, 12 bin TL'nin üzerinde fiyatla geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei FreeClip 2 S, Türkiye'de 12 bin 999 TL'ye satılacak. FreeClip 2 modeli ise şu anda 9 bin 499 TL'ye satılıyor.
- Kulaklık, 10,8 mm çift diyaframlı sürücülerle beraber kullanıcıları karşılıyor. Açık kulak tasarımına sahip olduğu için aktif gürültü engelleme özelliği yok ama sesli görüşmelerde karşı tarafın sizi daha iyi duyması için gürültü bastırma özelliği içeriyor.
- Sağ ve sol kulak algılama ve kafa hareketiyle kontrol özelliklerine sahip cihaz, şarj kutusuyla toplam 38 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Huawei, geçen ay yeni bir kulaklık tanıttı. Açık kulak tasarımına sahip olan bu cihaz, şimdi de Türkiye'ye geliyor. Huawei FreeClip 2 S olarak adlandırılan model, şirketin resmî web sitesi üzerinde listelendi. Bununla birlikte Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı da açıklığa kavuştu.
Huawei FreeClip 2 S'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
Huawei FreeClip 2 S'in Türkiye fiyatı, 12 bin 999 TL olarak belirlendi. Bir süredir satışta olan ve epey geniş bir renk yelpazesine (mavi, pembe altın, beyaz, siyah, mürdüm) sahip FreeClip 2 modeli ise an itibarıyla 9 bin 499 TL'ye satılıyor. İki kulaklık arasında tam olarak 3 bin 500 TL fark bulunuyor.
Huawei FreeClip 2 S'in Özellikleri Neler?
- Sürücü: 10,8 mm çift diyaframlı sürücüler
- Tasarım: Açık kulak yapısı
- Ses ve Arama Teknolojileri: Ses seviyesini dinamik olarak ayarlama, ses geliştirme ve aramalar için 3 mikrofon destekli gürültü engelleme
- Bağlantı: Bluetooth 6.0 ve çift cihaz desteği
- Ses Kodekleri: L2HC, SBC ve AAC
- Kontrol Özellikleri: Sağ ve sol kulağı otomatik olarak algılama, kafa hareketiyle kontrol, dokunma ve kaydırma hareketleri
- Dayanıklılık: IP57 sertifikası
- Pil Ömrü: Kulaklıklar ile 9 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saat kullanım süresi
Huawei FreeClip 2 S'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?
Kulaklıkların her biri tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu da dahil edildiğinde toplam süre 38 saate varıyor. Bu da özellikle günün önemli bir kısmını müzik dinleyerek geçirenlerin epey uzun bir kullanım süresine sahip olacağı anlamına geliyor. Tasarımı zaten uzun süreli kullanımda rahat etmeye olanak tanıyor. O yüzden bu uzun kullanım süresi kritik öneme sahip.
Huawei FreeClip 2 S Nasıl Kontrol Ediliyor?
Bu model, onu taktığınız andan itibaren konumlarını analiz ediyor. Hangi tekinin sağ tarafta hangi tekinin sol tarafta olduğunu hızlıca belirliyor. Böylelikle "Bu sağa mı gelecekti, sola mı?" gibi soru işaretleriniz olmuyor. Karanlık ortamda takmanız gerektiğinde epey büyük faydası oluyor. Öte yandan Cihazın içindeki gelişmiş sensörler sayesinde kafa hareketi ile kontrol etmek mümkün hâle geliyor. Bunun haricinde dokunma ve kaydırma hareketlerini de destekliyor.
Huawei FreeClip 2 S Gürültü Engelliyor mu?
Huawei FreeClip 2 S, açık kulak tasarımına sahip. Bu tür kulaklıkların amacı çevredeki gürültüyü engellemek değil. Aksine, etrafta neler olup bittiğinden haberdar olmanızı sağlamak. O yüzden bu kulaklığı takarken gürültüden kurtulmayı beklememek gerekiyor. Daha çok açık hava sporları ile uğraşıyorsanız zaten buna ihtiyacınız da olmayacaktır.
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Editörün Yorumu
Açık kulak tasarımlı kulaklıklar kullanmayı tercih ediyorsanız Huawei FreeClip 2 S'i de beğeneceğinizi düşünüyorum. İdeal bir pil ömrü bulunuyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı. Kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ayrıca sesli görüşmeler için 3 mikrofonla desteklenen gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu artıları sayesinde oldukça iyi bir tercih hâline geliyor.