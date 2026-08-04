Kafa Hareketiyle Kontrol Edilen Kulaklığın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei, geçen ay yeni bir kulaklık tanıttı. Açık kulak tasarımına sahip olan bu cihaz, şimdi de Türkiye'ye geliyor. Huawei FreeClip 2 S olarak adlandırılan model, şirketin resmî web sitesi üzerinde listelendi. Bununla birlikte Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı da açıklığa kavuştu.

Huawei FreeClip 2 S'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei FreeClip 2 S'in Türkiye fiyatı, 12 bin 999 TL olarak belirlendi. Bir süredir satışta olan ve epey geniş bir renk yelpazesine (mavi, pembe altın, beyaz, siyah, mürdüm) sahip FreeClip 2 modeli ise an itibarıyla 9 bin 499 TL'ye satılıyor. İki kulaklık arasında tam olarak 3 bin 500 TL fark bulunuyor.

Huawei FreeClip 2 S'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 10,8 mm çift diyaframlı sürücüler

10,8 mm çift diyaframlı sürücüler Tasarım: Açık kulak yapısı

Açık kulak yapısı Ses ve Arama Teknolojileri: Ses seviyesini dinamik olarak ayarlama, ses geliştirme ve aramalar için 3 mikrofon destekli gürültü engelleme

Ses seviyesini dinamik olarak ayarlama, ses geliştirme ve aramalar için 3 mikrofon destekli gürültü engelleme Bağlantı: Bluetooth 6.0 ve çift cihaz desteği

Bluetooth 6.0 ve çift cihaz desteği Ses Kodekleri: L2HC, SBC ve AAC

L2HC, SBC ve AAC Kontrol Özellikleri: Sağ ve sol kulağı otomatik olarak algılama, kafa hareketiyle kontrol, dokunma ve kaydırma hareketleri

Sağ ve sol kulağı otomatik olarak algılama, kafa hareketiyle kontrol, dokunma ve kaydırma hareketleri Dayanıklılık: IP57 sertifikası

IP57 sertifikası Pil Ömrü: Kulaklıklar ile 9 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saat kullanım süresi

Huawei FreeClip 2 S'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Kulaklıkların her biri tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu da dahil edildiğinde toplam süre 38 saate varıyor. Bu da özellikle günün önemli bir kısmını müzik dinleyerek geçirenlerin epey uzun bir kullanım süresine sahip olacağı anlamına geliyor. Tasarımı zaten uzun süreli kullanımda rahat etmeye olanak tanıyor. O yüzden bu uzun kullanım süresi kritik öneme sahip.

Huawei FreeClip 2 S Nasıl Kontrol Ediliyor?

Bu model, onu taktığınız andan itibaren konumlarını analiz ediyor. Hangi tekinin sağ tarafta hangi tekinin sol tarafta olduğunu hızlıca belirliyor. Böylelikle "Bu sağa mı gelecekti, sola mı?" gibi soru işaretleriniz olmuyor. Karanlık ortamda takmanız gerektiğinde epey büyük faydası oluyor. Öte yandan Cihazın içindeki gelişmiş sensörler sayesinde kafa hareketi ile kontrol etmek mümkün hâle geliyor. Bunun haricinde dokunma ve kaydırma hareketlerini de destekliyor.

Huawei FreeClip 2 S Gürültü Engelliyor mu?

Huawei FreeClip 2 S, açık kulak tasarımına sahip. Bu tür kulaklıkların amacı çevredeki gürültüyü engellemek değil. Aksine, etrafta neler olup bittiğinden haberdar olmanızı sağlamak. O yüzden bu kulaklığı takarken gürültüden kurtulmayı beklememek gerekiyor. Daha çok açık hava sporları ile uğraşıyorsanız zaten buna ihtiyacınız da olmayacaktır.

Editörün Yorumu

Açık kulak tasarımlı kulaklıklar kullanmayı tercih ediyorsanız Huawei FreeClip 2 S'i de beğeneceğinizi düşünüyorum. İdeal bir pil ömrü bulunuyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı. Kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ayrıca sesli görüşmeler için 3 mikrofonla desteklenen gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu artıları sayesinde oldukça iyi bir tercih hâline geliyor.