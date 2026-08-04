En İyi Orta Segment Telefonlar Açıklandı! ilk 5'te Xiaomi 17T de Var

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Böylece geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Listede Xiaomi, Redmi, iQOO, OPPO ve Realme tarafından üretilen pek çok telefon bulunuyor. Peki, orta sınıfın en iyi Android telefonları hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

AntuTu tarafından paylaşılan listede Honor 600 Pro ilk sırada yer aldı. Bu telefon 2 milyon 179 bin 129 puana ulaştı. İkinci sırada 2 milyon 141 bin 14 puan ile OPPO Reno 16 konumlandı. Bu telefonu 2 milyon 127 bin 558 puan ile Honor Win Turbo takip etti. Dördüncü sırada ise 2 milyon 119 bin 580 puan ile OPPO K15 Pro bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl?

OPPO Reno 16 gücünü Dimensity 8550 Super işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i bile ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Donanımı pek zorlamayan MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu FPS değerlerinin akıcı bir oyun deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim.

OPPO Reno 15 Pro'da Hangi İşlemci Var?

Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci sayesinde League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi mevcut. Bu işlemci, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift da yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor.

iQOO Z11'de Hangi İşlemci Var?

iQOO Z11'de Dimensity 8500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye sahip olan mobil cihazlarda Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS, Genshin Impact'i ortalama 59 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemci ayrıca yarış türünün başarılı örneği Asphalt Legends dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Redmi Turbo 5'te Hangi İşlemci Var?

Redmi Turbo 5 gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hııznda çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i bile ortalama 43 FPS'te çalıştırabiliyor. Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile ise ise ortalama 91 FPS'te oynanabiliyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listeyi gö zönünde bulundurduğumda MediaTek'in oldukça iddialı orta segment işlemcilere sahip olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki listenin tamamını Mediatek'in Dimensity işlemcileri oluşturdu. Listenin son sırasında yer alan telefon bile 1 milyon 985 bin 859 puan aldı. Bu durum, orta sınıf telefonların performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.