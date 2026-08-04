Xbox 360 Oyunları PC'ye Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xbox 360, oyuncular için en önemli oyun konsollarından biri oldu. Her ne kadar 2005 yılında piyasaya sürülmüş olsa da bu cihazda Grand Theft Auto V (GTA 5) bile çalıştırıldı. Oyuncuları bunun yanı sıra daha pek çok önemli oyunu oynama fırsatına sahip hâle getirdi.

Geliştiricilere yönelik hazırlanan belgelere göre Microsoft, şimdi de bu efsane dönemini yaşamamıza imkân sağlayan Xbox 360'ta yayınlanmış oyunları PC'ye getirmek için hazırlıklara başlamış durumda. Bu, özellikle eski oyunları özleyen ve onları yeniden oynamak isteyenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Xbox 360 Oyunları Ne Zaman PC'ye Gelecek?

Ortaya çıkan son bilgilere göre Xbox 360 oyunlarının tamamı birden PC'ye gelmeyecek. Bunun yerine aşamalı bir yaklaşım benimsenecek. İlk oyunların ise 2027 ile 2028 yıllarında yayınlanabileceği ileri sürüldü. Bu kademeli yaklaşımın tercih edilmesinin arkasında ise şüphesiz ki uyumluluk sorunlarını aşma gereksinimi yatıyor.

Takdir edersiniz ki eski konsol oyunlarını PC'de çalıştırmak basit bir süreç değil. Onları güncel işletim sistemleri ve donanımlarda sorun çıkarmayacak hâle getirmek gerçekten de oldukça uzun bir zaman alıyor. O yüzden şirketin işleri aceleye getirmek yerine bir sürece yayması daha mantıklı. Bu arada Microsoft'un şu anki planları arasında orijinal Xbox oyunlarını PC'ye Ekim 2026'da getirmek de yer alıyor.

Tüm Xbox 360 Oyunları PC'ye Gelecek mi?

Microsoft, bütün Xbox 360 oyun kütüphanesini direkt PC'ye taşımayacak. Şirket, sadece isteyen geliştiricilerin ve yayıncıların oyunlarını dahil edecek. Her oyun için ayrı karar alınacak. Bu süreçte oyunun PC'de çalıştırılmasının teknik olarak ne kadar zor ya da kolay olduğu, yayıncının onayı olup olmadığı, lisans sorunlarının olup olmadığı ve dahası dikkate alınacak.

Gelme ihtimali en yüksek oyunların başında elbette Microsoft'un kendi haklarına sahip olduğu oyunlar var. Bunun haricinde daha önce Xbox'ın geriye dönük uyumluluk programına dahil edilmiş oyunların da gelebileceği söylenebilir. PC oyuncuları ile buluşma ihtimali düşük oyunlar arasında ise lisanslı spor oyunları, lisanslı müzikler içeren oyunlar, geliştiricisi ya da yayıncısı belli olmayan, kapatılmış oyun şirketlerinin ya da dağılmış ekiplerin oyunları ve elbette teknik açıdan sorunlu yapımlar bulunuyor.

Unutulmaz Xbox 360 Oyunları Neler?

Crackdown (2007)

Dead or Alive 4 (2005)

Lost Odyssey (2007)

Crackdown Nasıl Bir Oyundu?

Crackdown, GTA benzeri oyunlar arasında yer alıyordu. Büyük bir şehrin içinde çetelere karşı mücadele veren bir ajanı yönetiyorduk. Karakterimiz zamanla güçleniyordu. Daha yükseğe zıplayabiliyor, daha güçlü vurabiliyordu. Tabii, arabaları da başlangıçtaki hâlinden daha rahat sürmeye başlayabiliyordu. En önemli yanı ise şehrin içinde özgürce hareket etmeye izin vermesiydi.

Dead or Alive 4 Nasıl Bir Oyundu?

Dead or Alive 4, Xbox'ın en çok sevilen dövüş oyunlarından biriydi. Lisa Hamilton, Hitomi, Zack, Jann Lee, Brad Wong, Leifang, Tina Armstrong, Christie, Eliot ve daha birçok karakter içeriyordu. Biraz abartılı şekilde tasarlandığı söylenebilir ama oyunun keyfi de zaten bu sayede çıkıyordu.

Lost Odyssey Nasıl Bir Oyundu?

Lost Odyssey, rol yapma oyunlarını oynamaktan keyif alanlara hitap ediyordu. Fantastik bir dünyada geçiyordu. Ana karakterimiz uzun bir zaman boyunca yaşamış, geçmişini hatırlamayan biriydi. Hikâye de bu gizemin üzerine yoğunlaşıyordu. Sıra tabanlı dövüş sistemi, büyük haritası ve etkileyici hikâyeye sahipti.

Editörün Yorumu

Xbox 360 için yayınlanmış eski oyunların gerçekten çok fazla seveni var. Zaten o dönem şirketin en geniş oyun kütüphanelerinden birine sahip olduğu bir dönemdi. Bu yüzden de ben şirketin bu yapımları eski oyuncuları kazanmak açısından önemli bir avantaj olarak gördüğünü düşünüyorum.

PC tarafında son zamanlarda satışlara baktığımda da bunu gözlemliyorum. Nispeten basit olarak nitelendirebileceğimiz, bağımsız geliştiriciler tarafından sunulan oyunlar artık daha revaçta. Dolayısıyla bu stratejinin işe yarayacağı kanaatindeyim. Nostalji seven oyuncular için gerçekten de önemli bir fırsat olacak.