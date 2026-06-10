Huawei'den Sürpriz Hamle! Geniş Ekranlı Yeni Telefonunun Özellikleri Sızdı

Akıllı telefon üreticileri son aylarda daha geniş ekranlı modellere yönelmiş durumda. İlk olarak Huawei Pura X gibi katlanabilir cihazlarda karşımıza çıkan bu tasarımın kullanıcılar tarafından daha kullanışlı bulunduğu belirtiliyor. Bu tasarımın katlanmayan akıllı telefonlara da taşınabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Hatta bu adımı atan ilk şirketin Huawei olacağı öne sürülmüştü. Şimdi ise şirketin üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni modeliin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Huawei'nin Yeni Geniş Ekranlı Telefonu Neler Sunacak?

Henüz ismi bilinmeyen bu modelin 16:9 veya 16:10 ekran oranına sahip olacağı daha önce ortaya çıkmıştı. Buna göre yatay olarak uzun, dikey olaraksa kısa olacağını söyleyebiliriz. Şimdi ise akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, cihazla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Telefon Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Aktarılan bilgilere göre telefon, Huawei'nin Kirin 9 serisi bir işlemcisinden güç alacak. Cihazda tam olarak hangi yonga setinin kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak Kirin 9 serisinin üst segment cihazlara yönelik olması nedeniyle modelin yüksek performans sunması bekleniyor.

Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bununla birlikte geniş ekranlı telefonun 7.000 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu nedenle cihazın uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Telefonun tüm teknik özellikleri henüz belli olmadığı için kullanım süresi hakkında bir tahminde bulunmak zor fakat tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabileceği düşünülüyor.

Telefonun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Kamera tarafında ise ön kamerayla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve çok spektrumlu bir sensörün yer alacağı belirtiliyor. Ana kameranın 1/1,3 inç boyutunda sensör kullanacağı iddia ediliyor. Bu sayede düşük ışık koşullarında daha kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak.

Çok spektrumlu sensör ise ortam ışığını ve renkleri detaylıca analiz edecek. Böylece kamera fotoğrafı daha doğru şekilde işleyecek ve daha kaliteli fotoğraflar elde edilebilecek.

Akıllı Telefon Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei'nin merakla beklenen yeni telefonunun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ki şirket söz konusu model üzerinde çalıştığını resmî olarak doğrulamış bile değil. Bu nedenle ortaya çıkan bilgiler şimdilik iddialardan ibaret. Ancak sektör kaynakları cihazın yılın dördüncü çeyreğinde yani ekim ile aralık ayları arasında tanıtılabileceğini söylüyor.

Huawei'nin Yeni Geniş Ekranlı Telefonu Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Akıllı telefonun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. Bu konuda kesin bir tahminde bulunmak da zor. Ancak Huawei, genelde en yeni modellerini ülkemizde de piyasaya sürüyor. Bu nedenle Türkiye’de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söylesek yanlış olur.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse akıllı telefon üreticilerinin geniş ekranlı modellere yönelmesini güzel bir gelişme olarak görüyorum. Huawei'nin yeni telefonu da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak benim en çok merak ettiğim nokta cihazın günlük kullanımda ve özellikle cepte taşıma açısından ne kadar uygun olacağı. Zira katlanabilir telefonlara yakın bir boyutta olursa cepte taşımak biraz zor olabilir. Bunu cihaz tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.