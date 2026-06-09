Huawei'nin Üçe Katlanabilir Telefonu İçin Tarih Ortaya Çıktı! Tasarımı Çok Şık

Huawei bir süredir üçe katlanabilen Mate XT 2 üzerinde çalışıyor. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan katlanabilir telefonun son olarak tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki Huawei Mate XT 2 ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacak? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei, üçe katlanabilen telefonlarını genellikle eylül ayında piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Bunu biraz daha açacak olursak orijinal Mate XT 2024'ün eylül ayında tanıtılmıştı. Devam modeli Mate XTs ise yine geçen yılın eylül ayında vitrine çıktı. Güvenilir sektör kaynakları benzer şekilde yaklaşan Mate XT 2'nin de bu yılın eylül ayında satışa çıkacağını iddia ediyor. Maalesef şu an için Çinli şirketten konuyla ilgili resmi açıklamanın gelmediğini de belirtelim.

Buradaki bir diğer önemli detay ise Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın da eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak olması. Eğer son sızıntılar doğruysa eylülde Huawei ve Apple arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak diyebiliriz.

Huawei Mate XT 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, ülkemizde Mate X7 gibi katlanabilir telefonlarını satıyor. Ancak maalesef bunların arasında Mate XT ve Mate XTs gibi üçe katlanabilen modeller yok. Bu nedenle önümüzdeki aylarda tanıtılacak Mate XT 2'nin de çok yüksek ihtimalle ülkemizde satılmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Huawei Mate XT 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mate XTs 17.999 yuanlık (122.647 TL) bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Mate XT 2'nin ise selefinden daha güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu kapsamda yeni modelin çok yüksek ihtimalle 19.999 yuan (136.276 TL) civarında bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek, tahmini olarak 276.000 TL'ye karşılık geliyor.

Ancak burada önemli bir detay söz konusu. Zira katlanabilir telefon ülkemize gelirse 276.000 TL'den satışa çıkmayabilir. Yani markanın Türkiye özelinde yerel fiyatlandırma uygulama durumu olabilir. Tabii tüm bunların bir tahminden ibaret olduğunu hatırlatalım.

Huawei Mate XT 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 10 inç civarı

10 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Kirin 9050 Pro

Kirin 9050 Pro Batarya: 6.000 mAh üzeri

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanan birisi olarak üçe katlanabilen telefonlara ilgi duyuyorum. Bu yüzden Mate XT 2'yi merakla bekliyorum. Devasa bir ekranda oyun oynamanın ve dizi/film izlemenin fazlasıyla eğlenceli olacağını düşünüyorum. Fiyatı tabii ki benim erişebileceğim seviyede değil. Yine de hem normal telefon hem de isterseniz anında devasa bir mobil cihaza dönüşen bir cihaz arıyorsanız Mate XT 2 işinizi görebilir.