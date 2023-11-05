Huawei’in Güçlenmesi, Apple’ı Tedirgin Etmeye Başladı!

Çin'de teknoloji pazarındaki son gelişmeler, Huawei'nin yükselişinin Apple'ın performansını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Önde gelen teknoloji analistleri, Foxconn'daki tedarik zinciri sorunları ve Huawei'nin yeniden dirilişi nedeniyle iPhone sevkiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını belirtiyorlar.

Apple'ın Hisse Fiyatları Düştü

Huawei'nin Çin pazarındaki toparlanması, Apple için ciddi bir rekabet kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde yaşanan düşüş, Kasım 2022'de 12 milyon adetlik bir azalmaya neden oldu. Apple, bu eğilimin 2024'te de devam etmesini ve sevkiyatların daha da zayıflamasını bekliyor.

Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğinde, yıldan yıla sabit gelir ve satış tahminlerinin ardından hisse fiyatlarında yaşanan %3'lük düşüş gibi zorluklarla karşı karşıya kalsa da, gelir tahminlerini az farkla aşarak 89,50 milyar dolara ulaşmayı başardı.

Ancak iPad'lere ve giyilebilir cihazlara yönelik talebin yavaşlaması ve Çin'deki gelirdeki hafif düşüş, beklenenden düşük performansın ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

CEO Tim Cook, Eylül ayında satışların rekor seviyelere ulaştığını vurgulayarak Apple'ın Çin pazarına olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtiyor. Apple, iPhone 15 serisi ve e-ticaret platformlarındaki fiyat indirimleri ile pazarda rekabeti artırmayı hedefliyor.

Huawei'nin Mate 60 Pro'su gibi rekabetle ve mevzuatla ilgili zorluklarla mücadele eden Apple, hizmet gelirlerindeki artış ve yerel üretim girişimleriyle dirençli bir strateji izliyor.

Küresel ölçekte, Apple, güçlü bir pazar payıyla öne çıkıyor ve Hindistan gibi büyüyen pazarlarda da büyümeye devam ediyor. Hindistan'da 2,5 milyondan fazla iPhone sevkiyatı, yıllık %34'lük bir artışı temsil ediyor.

Apple'ın pazara odaklanması ve yerel üretim girişimleri, Hindistan'daki pazar payını artırmasını bekleniyor.

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