Huawei P30 Serisi Özellikleri Neler? 2023’te Satın Alınır mı?

Huawei P30 serisi, 2019 yılında tanıtıldı. 2019 yılında gerçekleşen bir etkinlikte Huawei tarafından tanıtılan bu serinin kamera sistemi için "şimdiye kadar yapılan en gelişmiş akıllı telefon kamerası” ifadeleri kullanıldı.

Çinli teknoloji şirketinin 2019 yılında çıkardığı bu seri; Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30'dan oluşuyor. Özellikle kamera sistemiyle dikkat çeken seriye dair detaylar yazımızın devamında!

Huawei P30 Özellikleri

Batarya: 3650 mAh ve 22.5 W hızlı şarj

Ön kamera: 32 MP, f/2.0 (wide)

Arka kamera: OIS, 40 MP, 3x optical zoom, f/1.8,27mm (wide), f/2.2, PDAF/Laser AF + 8 MP, 17mm (ultrawide), 1/1.7", f/2.4, PDAF/Laser AF +16 MP, 80mm (telephoto)

Ekran boyutu: 6.1 inç

Ekran çözünürlüğü: OLED Full HD+

İşletim sistemi: Android 9 Pie

RAM: 6 GB RAM

Depolama: Nano Memory (NM) destekli, 128 GB depolama alanı

Grafik: Mali G76 MP10 GPU

Bağlantılar: Type-C 1.0, 802.11 a, b, g, n, ac – Bluetooth 5, QZSS, GLONASS, NFC, dual-band A-GPS, Type-C 1.0, GALILEO, USB 3.1, BDS

Huawei P30, geniş ekrana sahiptir. Telefonun ön kamerasında küçük bir çentik bulunuyor. Telefonun arka sol üst tarafında tek parçalı üçlü kamera yer alıyor. Bu sistemin altındaysa LED flaş konumlanmıştır.

Huawei P30 serisi içerisinde yer alan bu telefon modelinin sağ kısmındaysa ses kontrol butonu bulunmaktadır. Ayrıca aynı alanda güç butonuna da yer verilmiştir. Telefonun ekranına parmak izi sensörü dahil edilmiştir.

Huawei P30’un alt kısmına USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi de entegre edilmiştir. Cihazda; 16 MP, 40 MP ve 8 MP çözünürlükte üç arka kamera bulunuyor. Cihazın kamerasıyla süper makro fotoğraf çekimi de yapılabiliyor. Ayrıca kamerayla fotoğraflar, 5 kat hibrit yakınlaştırılabiliyor.

Telefon sekiz çekirdekli Kirin 980’den gücünü alıyor. Cihaz, Mali-G76 MP10 GPU ve 2.6 GHz hızında iki tane Cortex A76 çekirdekle çalışıyor. Ayrıca telefon günlük kullanım noktasındaysa 1.92 GHz hızındaki iki adet Cortex A76 çekirdekten yararlanıyor. Telefonda günlük basit işlemlerin yapılmasını sağlayan 1.8 GHz hızlı dört tane Cortex A55 çekirdekte kullanılmıştır.

NM destekli telefon, 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahiptir. Ekranın diğer bir özelliğiyse 2340x1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip olmasıdır. DCI-P3 HDR ekran, 19.5:9 oranındadır. Ayrıca ekran düşük güç tüketimi ve yüksek kontrast oranlı olarak tasarlanmıştır.

Huawei P30 Lite Özellikleri

Batarya: 3.340 mAh

Ekran: 6.15 inç 2312 x 1080 piksel LCD

RAM: 6 GB

Arka kamera: 120 derecelik geniş açı - 24 MP F1.8 + 8 MP + 2 Megapiksel - Derinlik

Depolama: 128 GB

İşlemci: Kirin 710

Ön kamera: 32 megapiksel F2.0

İşletim sistemi: Android Pie

Huawei P30 Lite, 6,15 inç FHD+ ekrandan oluşuyor. Ekran çözünürlüğü, 2312x1080 pikseldir. Ekranın kenarları kıvrımlı 3D arka panelden oluşuyor. Kirin 710 işlemciden güç alan telefonun ön kamerasındaysa Dewdrop tasarımına yer verilmiştir.

Huawei P30 Pro Özellikleri

Android 9 Pie ve EMUI 9.1 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Huawei P30 Pro, 4200 mAh bataryaya sahiptir. Cihaz, 40W hızlı desteği de sunuyor. Bu özellik sayesinde cihaz, yarım saat içerisinde yüzde 70 şarj edilebiliyor.

Huawei P30 Pro’da ahize bulunmuyor. Bundan dolayı da seslerin iletimi ekran üzerinden yapılıyor. Cihazın ahize kısmında hoparlör olmamasından kaynaklı olarak sesler yalnızca USB-C bağlantısının olduğu ızgaranın tek hoparlöründen çıkıyor.

Huawei P30 Pro, 6.47 inç OLED ekranlı olarak dizayn edilmiştir. Ekran çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel çözünürlüktedir. Ayrıca ekran yoğunluğu, 338 PPI pikseldir. Ekranda HDR10 desteği de vardır. Huawei P30 Pro’un GPU özellikleri, Huawei P30 ile aynıdır.

Huawei P30 Pro’nun depolama seçenekleriyse;

6 GB RAM - 128 GB

8 GB RAM - (128-256-512) şeklindedir.

Cihazın arkasında 40 MP çözünürlüklü, f/1.6 diyaframdan oluşan ana kamera bulunuyor. Arka kamera sistemi; 20 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı f/2.2 ana kameradan oluşuyor.

Cihazın arka kamera sisteminde ayrıca 8 MP çözünürlüklü 5x optik yakınlaştırma olanağı sunan periscope kamerada vardır. Bunların yanı sıra arka kamera sisteminde ToF sensörüne yer verilmiştir.

Huawei P30 serisi içerisindeki Pro modeli, Super Portre özellikli olarak tasarlanmıştır. Super Portre özelliğiyle 2.5 cmli süper macro fotoğraflar çekilebiliyor.

Super Portre özelliğinde HDR algoritması ve yapay zeka desteği dikkat çekiyor. Böylelikle cihazın kamerasıyla karanlık yerlerde dahi profesyonel fotoğraflar çekilebiliyor.

Telefonun ön kısmında 30 MP çözünürlüklü f/2.0 diyaframlı kamera konumlandırılmıştır. Bu kamerayla da öz çekimler yapılabiliyor. Ayrıca hızlı yüz tanıma özelliği de vardır.

50x dijital, 5x optik ve 10x hybrid yakınlaştırma olanağı da sunuyor. P30 Pro, AIS + OIS ile de 4K 60 FPS video kayıtlarının gerçekleşmesini sağlıyor. 409.600 ISO değerindeki cihaz, gece ve ışığın çok az olduğu yerlerde mükemmel karelere imza atılmasına olanak tanıyor.

Huawei P30 Serisi 2023’te Satın Alınmalı mı?

Huawei P30 serisi, kamera başta olmak üzere diğer teknik özelliklerinden dolayı 2023’te satın alınabilir. Özellikle fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için iyi bir seçenektir.

Batarya, ekran gibi özellikleri de serinin dikkat çekiyor. Hızlı şarj desteğine sahip olmaları kullanıcılarından tam not alıyor. Teknik açıdan tüm özelliklerine ve donanımına bakıldığında günümüzde orta segmentin en iyi telefonlarından biri olarak da listelerde yer alıyor.

Huawei P30 serisi fiyat bakımından ele alındığında;

Huawei P30: 6.554 TL

Huawei P30 Lite: 13.900 TL

Huawei P30 Pro: 15.999 TL olduğu görülüyor.

Tabii bu fiyatların değişebilme ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.

Fiyat ve performans açısından değerlendirildiğinde siz bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz?