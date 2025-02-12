30 Bin TL'Lik Hediyeyle Gelen Huawei Mate X6'nın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei, Türkiye'deki telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak karşımıza Pura 70 serisiyle çıkan şirket, şimdi ise katlanabilir modellerinden Mate X6'yı ülkemizde satışa sundu. Tamindir olarak bizim de katıldığımız özel bir etkinlikte tanıtılan telefonun Türkiye fiyatı dudak uçuklatırken, 30 bin TL'yi aşan hediyeler teknoloji tutkunlarının kafasını karıştırdı

Huawei Mate X6, Türkiye'de 109 bin 999 TL'den Satışa Çıktı

Akıllı telefonların giderek birbirine benzediği günümüzde sınırları zorlamak isteyen Huawei bir süre önce Mate X6 isimli katlanabilir modeliyle karşımıza çıktı. Adeta mühendislik harikası olan telefon, rakiplerinin aksine katlı haldeyken normal bir telefondan farksız görünmesi ile dikkat çekti. Şimdi ise bu model ülkemizde satışa çıktı.

Huawei'in resmi internet sitesinde 109 bin 999 TL'ye ön siparişa açılan Mate X6, fiyatıyla adeta dudak uçuklattı. Ancak günümüzde amiral gemisi modellerin fiyatının 60 bin TL'den başladığını göz önünde bulundurursak fiyatın "o kadar da kötü" olmadığını varsayabiliriz.

Neyse ki Huawei Türkiye, Mate X6'yı almayı düşünen kullanıcıların aklını çelecek hediyeleri ihmal etmedi. Örneğin telefon 109 bin 999 TL'den ön siparişe açılsa da depozito ödemeniz durumunda bazı fırsatlar sizi bekliyor. 2 bin TL depozito ödeyen kullanıcılar, 8 bin TL indirimden yararlanabiliecek.

Ayrıca 9 bin 499 TL değerindeki Huawei Watch GT 46 mm ve 66W gücündeki SuperPower şarj adaptörüne ek olarak 22 bin TL değerindeki 12 ay geçerli tek seferlik ekran değişim garantisi de ön sipariş fiyatına dahil. Telefonların ekran değişim fiyatlarının giderek arttığı günümüzde eğer çok daha hassas katlanabilir bir ekran alyorsanız hediye oldukça faydalı olacaktır.

Huawei Mate X6 Özellikleri

İşlemci: Kirin 9020

RAM: 12/16 GB

İç Ekran: 7.93" Katlanabilir OLED, 120Hz

Dış Ekran: 6.45" OLED, 120Hz

Depolama: 512 GB / 1 TB

Kameralar: 50MP Ana + 48MP Telefoto + 40MP Ultra Geniş (Arka), 8MP (Ön)

Batarya: 5110 mAh, 66W Kablolu/50W Kablosuz Şarj

İşletim Sistemi: EMUI 15.0

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Mate X6 parasını hak ediyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.