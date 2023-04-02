Huawei CEO'su: "iPhone'un Hata Oranı Bizden Daha Yüksek"

Birçok yasaklama ve kısıtlamaya maruz kalmasına rağmen dünya çapında akıllı telefon alanında güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeye devam eden Huawei'in CEO'sundan çarpıcı açıklamalar geldi.

China EV100 Forum etkinliğine katılan Huawei CEO'su Richard Yu, iPhone'ların Huawei telefonlarından daha fazla hata oranına sahip olduğunu iddia etti.

Huawei Yükselişine Devam Ediyor

Kullanıcı deneyimi ve stabilite gibi konulara yazılım noktasında en çok dikkat eden markalardan biri olan Apple'a karşı yöneltilen bu iddia, teknoloji dünyasında ilgiyle karşılandı.

Yu, ilk göreve geldiğinde Huawei'in hata oranının Apple'dan çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar kapsamında bu konuda Apple'ın önüne geçmek yetinmediklerin, ayrıca yazılım hatalarını minimum seviyeye indirdiklerini aktardı.

Yu'ya göre sorunsuz bir şekilde çalışan HarmonyOS, Apple'ın işletim sistemi iOS'un aksine çok daha kolay ekleme ve çıkarma yapmaya yönelik bir yapıya sahip.

Huawei, bu alandaki başarısını müşterilerle kurulan karşılıklı bilgi alışverişi sonucu edindikleri detaylı veri setine bağlıyor. Google tarafından uygulanan kısıtlamalara rağmen kendi işletim sistemini geliştirmeye devam eden Huawei, gelecekte iOS ve Android ile baş edebilecek başlı başına bir rakibe dönüşebilir.