Huawei Yeni Ürünlerini Tanıttı: Katlanabilir Telefon, Su Altında İletişim Kurabilen Saat ve Çok Daha Fazlası

Huawei, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte dört yeni ürününü kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin adeta teknoloji şovu yaptığı gecede katlanabilir telefon Mate X7, akıllı saat Watch Ultimate 2, Wi-Fi 7 destekli Mesh X3 Pro router ve FreeClip 2 kulaklığın pembe altın rengi tanıtıldı.

Huawei Mate X7

Huawei Mate X7, açıldığında 8 inçlik OLED ekrana dönüşen katlanabilir bir telefon. Ana ekran 2210 x 2416 piksel çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Dış ekran ise 6,49 inç boyutunda, yine 120 Hz yenileme hızına sahip. Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi sayesinde düşmelere karşı önceki modele göre 25 kat daha dayanıklı. Gücünü Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin 9030 Pro işlemciden alan telefon, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak sunuluyor.Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera var. XMAGE görüntüleme sistemi sayesinde renk doğruluğu bir önceki nesle göre %43 artırılmış. Ön kamerada 8 MP çözünürlük bulunuyor. HarmonyOS 6.0 ile çalışan telefonda ekran altı parmak izi sensörü de mevcut.5.600 mAh batarya kapasitesi, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekliyor.

Telefon 236 gram ağırlığında olup açık halde 4,5 mm, kapalı halde ise 9,5 mm kalınlığa sahip. Kullanıcılar AppGallery üzerinden global uygulamalara erişebiliyor. Türkiye satış fiyatı 129.999 TL olarak belirlendi. 9 Şubat'tan itibaren cihazı satın alanlara WiFi Mesh X3 Pro hediye ediliyor. 16 Şubat'ta başlayan kampanyada ise 99 TL ön ödeme karşılığında 10.900 TL indirim, Watch GT 6 Serisi akıllı saat, 66W şarj aleti ve 1 yıl uzatılmış garanti kazanma fırsatı sunuluyor.

Huawei Watch Ultimate 2

Watch Ultimate 2, maceraperest kullanıcılar ve sağlık takibi yapanlar için geliştirilmiş. 1,5 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun gün ışığında bile ekranı net görebiliyorsunuz.Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa kullanılmış. 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği var ve dalış derinliğini ve süresini doğru şekilde takip ediyor. En dikkat çekici özelliği ise dünyada ilk kez kullanılan sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisi.

Kirin W80 işlemci kullanan saat, HarmonyOS 6.0 ile çalışıyor. Android 9.0 ve üstü, iOS 13.0 ve üstü, HarmonyOS 2.0 ve üstü cihazlarla uyumlu. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve NFC desteği var. Üç fiziksel düğme ile kontrol ediliyor.Sağlık özellikleri oldukça kapsamlı. Kalp atış hızını sürekli takip ediyor ve anormal kalp ritimlerini tespit edebiliyor. EKG özelliği kalp ritmi bozukluklarını belirliyor. Vücut sıcaklığını ölçerek olası hastalıkların erken belirtilerini ortaya çıkarabiliyor.

Yürüyüş gibi aktivitelerde basınç değişimlerini ölçerek rakımı doğru şekilde hesaplıyor.Fiyatı 34.999 TL'den başlıyor. 99 TL ön ödemeyle 1.900 TL indirim kazanılabiliyor. 10 Şubat'tan itibaren satın alanlara Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Mesh X3 Pro, Türkiye'de Wi-Fi 7 teknolojisini evlere getiren ilk router. MLO ve 4K-QAM özellikleriyle 3.6 Gbps hıza ulaşabiliyor. Şeffaf metal-mesh anten yapısı kullanılmış. Karla kaplı dağlardan ilham alan tasarımı ve hava durumuna göre değişen LED ışıkları var. Ana router 8.999 TL, yardımcı router 4.999 TL. 1+1 set 12.999 TL'ye satılıyor. 99 TL ön ödemeyle 1.900 TL indirim kazanma şansı sunuluyor.

Huawei FreeClip 2 Pembe Altın

FreeClip 2, açık kulak tasarımıyla kulağa baskı yapmadan gün boyu konforlu kullanım sağlıyor. Kullanıcı değerlendirmelerinde 5.0 tam puan almış. Ses seviyesi ve bas performansı önceki modele göre artırılmış. Kafa hareketleriyle kontrol özelliği eklenmiş. Pembe altın renk seçeneği eklendi. Fiyatı 9.899 TL. 99 TL ön ödemeyle 1.000 TL indirim ve 1 yıl kayıp kulaklık desteği veriliyor.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, Türkiye pazarının yenilikleri hızlı benimseyen stratejik bir bölge olduğunu belirterek kullanıcılara dayanıklı ve estetik ürünler sunmaya devam edeceklerini söyledi.