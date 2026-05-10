Apple'dan Tartışmalı Tasarım İçin Geri Adım! Şeffaflık Azalıyor

Apple'ın yeni yazılım güncellemelerini duyuracağı WWDC 2026 yani Dünya Geliştiriciler Konferansı için geri sayım başladı. Yakın zamanda gerçekleşecek etkinlikte iOS, macOS ve iPadOS da dahil olmak üzere Apple ekosistemindeki pek çok yazılımın yeni sürümü tanıtılacak. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler ise Apple'ın macOS 27 ile birlikte Mac kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı arayüz değişikliklerini gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

macOS 27’de Liquid Glass Tasarımı Nasıl Değişecek?

Bildiğiniz üzere Apple, geçen yıl tüm ekosistemindeki yazılımları 26 sürümüne geçirdi ve bununla beraber Liquid Glass isimli büyük arayüz güncellemesini sundu. Sıvı cam olarak ifade edilen bu tasarım dili bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından ise yoğun şekilde eleştirildi. Bunun en büyük nedeni ise okunabilirlik sorunları.

Liquid Glass, oldukça şeffaf bir tasarım getirdiği için özellikle menüler ve pencerelerde yazılar zaman zaman zor okunabiliyor. Şimdi ise Apple'ın macOS 27 ile birlikte bu sorunu çözmek istediği söyleniyor. Buna göre teknoloji devinin okunabilirliği artırmak için şeffaflığı ve arka plan efektlerini biraz daha dengeli hale getirmek istediği belirtiliyor.

macOS 27 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple henüz macOS 27 için resmî çıkış tarihini açıklamadı. Ancak şirketin son yıllardaki takvimine bakıldığında macOS 27’nin WWDC 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. WWDC 2026 etkinliğinin ise haziran ayında düzenlenmesi kuvvetle muhtemel. Etkinliğin hemen ardından yüksek ihtimalle geliştirici beta sürümü yayınlanacaktır. Kararlı sürümün ise eylül veya ekim ayında dağıtıma sunulması bekleniyor.

macOS 27 Hangi Mac Modellerine Gelecek?

MacBook Pro (14 inç, M5)

MacBook Pro (16 inç, 2024)

MacBook Pro (14 inç, 2024)

MacBook Pro (16 inç, 2023)

MacBook Pro (14 inç, 2023)

MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)

MacBook Pro (16 inç, 2021)

MacBook Pro (14 inç, 2021)

MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)

MacBook Air (15 inç, M4, 2025)

MacBook Air (13 inç, M4, 2025)

MacBook Air (15 inç, M3, 2024)

MacBook Air (13 inç, M3, 2024)

MacBook Air (15 inç, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Neo (13 inç, A18 Pro)

iMac (24 inç, 2024, Dört bağlantı noktası)

iMac (24 inç, 2024, İki bağlantı noktası)

iMac (24 inç, 2023, Dört bağlantı noktası)

iMac (24 inç, 2023, İki bağlantı noktası)

iMac (24 inç, M1, 2021)

Mac mini (2024)

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac Studio (2025)

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

Mac Pro (2023)

Apple henüz macOS 27’nin destekleyeceği modelleri resmî olarak açıklamadı. Ancak şirketin mevcut güncelleme sözünü göz önünde bulundurduğumuzda yeni sürümün büyük ölçüde Apple Silicon işlemcili Mac modellerine sunulması bekleniyor. Buna göre M1, M2, M3, M4 ve M5 işlemcili MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro modellerinin macOS 27 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Apple’ın A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo modelinin de yükseltme alması muhtemel.

Editörün Yorumu

Ben de bir macOS 26 kullanıcısı olarak Liquid Glass tasarım dilinin sunduğu şeffaflık efektinden çok memnun değilim. Özellikle kontrol merkezindeki bazı yazıları okumak için zaman zaman dikkatlice bakmam gerekiyor. Bu nedenle Apple’ın bir sonraki güncellemeyle birlikte şeffaflık efektini biraz azaltmasını umuyorum. Tabii mevcut arayüzü beğenen kullanıcılar da mutlaka vardır. Bu yüzden şirketin şeffaflık seviyesini isteğe bağlı bir seçenek hâline getirmesi daha mantıklı olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.