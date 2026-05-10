Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Özelliği Ortaya Çıktı! Karmaşaya Son Verebilir

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tanıtması beklenen iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleri için geri sayım sürüyor. Yakında duyurulacak yeni sürümlerle ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken Apple’ın Safari tarayıcısı için yapay zekâ destekli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Safari'deki Yeni Yapay Zekâ Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Safari’ye eklenecek yeni özellik, açık sekmeleri yapay zekâ yardımıyla otomatik olarak gruplandırabilecek. Böylece kullanıcılar benzer içeriklere sahip sekmeleri çok daha düzenli şekilde yönetebilecek.

Örneğin Safari’de aynı anda teknoloji haberleri, alışveriş siteleri ve YouTube videoları açık olduğunu düşünelim. Yapay zekâ destekli yeni sistem, bu sekmeleri otomatik olarak analiz ederek "Teknoloji Haberleri", "Alışveriş" ve "Videolar" gibi farklı gruplar altında toplayabilecek. Bu da özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için daha düzenli bir deneyim sunacak.

Safari, Sekmeleri Yapay Zekâ ile Nasıl Gruplayacak?

Bildiğiniz üzere Apple, yapay zekâ özelliklerini Apple Intelligence çatısı altında kullanıma sunmayı hedefliyor. Ancak Safari’ye gelmesi beklenen otomatik sekme gruplama özelliği Apple Intelligence kapsamında yer almayacak. Yine de arka planda yapay zekâdan faydalanılacağı belirtiliyor.

Buna göre yapay zekâ, öncelikle açık sekmelerdeki içerikleri analiz edecek. Ardından diğer sekmelerde yer alan içeriklerle karşılaştırma yaparak birbiriyle alakalı olanları tespit edecek. Böylece benzer konulara sahip sekmeler otomatik olarak aynı grup altında toplanabilecek.

Apple'ın Yeni Safari Özelliği Hangi Cihazlara Gelecek?

Apple, Safari’nin yapay zekâ destekli otomatik sekme gruplama özelliğinin hangi cihazlara geleceğine dair resmî bir açıklama yapmadı. Ancak özelliğin iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle birlikte sunulması bekleniyor. Dolayısıyla bu sürümlerin sunulacağı tüm cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bence Safari’ye gelecek bu yeni özellik günlük kullanımda oldukça faydalı olabilir. Özellikle benim gibi aynı anda çok fazla sekme açık tutan kullanıcılar için tarayıcı kısa sürede karmaşık hâle gelebiliyor. Eğer özellik hızlı ve doğru şekilde çalışırsa kullanıcı deneyimini çok daha düzenli ve kullanışlı hâle getirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Safari’nin yeni yapay zekâ özelliğini beğendiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.