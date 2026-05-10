32 GB RAM'li ve Güçlü İşlemcili Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

Minisforum, kısa süre önce M2 isimli yeni mini bilgisayarını piyasaya sürdü. Yeni bilgisayar Intel Core Ultra 7 356H işlemcisi, 32 GB RAM kapasitesi ve 1 TB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. İşte Minisforum M2 teknik özellikleri ve fiyatı!

Minisforum M2 Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H

Çekirdek / İş Parçacığı: 16 / 16

Entegre GPU: Intel Xe3

Maksimum RAM: 128 GB DDR5

RAM Yuvası: İki adet

Depolama Yuvası: İki adet

USB: 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A

Yüksek Hızlı Port: 1x USB4 (harici grafik kartı desteği)

Fiyat (Boş): $575 / €599 / £529

Fiyat (32 GB RAM + 1 TB): $1.039 / €1.119 / £975

Minisforum M2 İşlemcisi Ne?

Minisforum M2'de Intel Core Ultra 7 356H işlemcisi bulunuyor. Toplamda 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunan donanımın çalışma hızı turbo modunda 4.7 GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. İşlemcinin normal çalışma hızının ise 1,9 GHz olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 45W güç tüketiminin olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte mini bilgisayarda dört çekirdekli Xe3 entegre grafik birimi karşımıza çıkıyor. Xe3, Intel’in en güncel grafik mimarilerinden biri olsa da dört çekirdekli yapılandırması nedeniyle oyun ve grafik gücü gerektiren işlerde yeterli performansı sunamıyor.

Fakat marka burada kullanıcılara kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira bilgisayarı oyun gibi ağır işler için kullanacaksanız USB4 portu üzerinden harici ekran kartı bağlayabileceksiniz. Kısacası dahili grafik biriminin yetersiz kaldığı durumlarda ek bir ekran kartıyla çok daha yüksek performans elde edebileceksiniz.

Minisforum M2'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Minisforum M2, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. Ayrıca cihazın bellek kapasitesi isteğe bağlı olarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Depolama tarafında ise PCIe Gen4 destekli iki adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Bu yuvalardan biri hazır şekilde dolu gelirken, boş olan ikinci slota ek SSD takarak depolama alanını 8 TB'a kadar artırabiliyorsunuz.

Minisforum M2'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Minisforum M2’nin RAM, SSD ve işletim sistemi bulunmayan boş sürümü 575 dolar (yaklaşık 26 bin TL) fiyatla satışa sunuluyor. 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip tam donanımlı versiyonun fiyatı ise 1.039 dolar (yaklaşık 47 bin 115 TL) seviyesinde. Ayrıca Minisforum markasının mini bilgisayar modelleri halihazırda Türkiye’de satışta olduğu için M2 modelinin de yakında Türkiye pazarına gelme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Minisforum M2'nin genel olarak güçlü özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat dahili grafik kartı yukarıda da belirttiğim üzere oyun gibi işlemler için pek uygun değil. Bu ürünü daha çok internette gezinme, dizi/film izleme veya ödev yapma gibi işlemlerde kullanabilirsiniz. Fakat yine de harici bir grafik kartı bağlayarak daha ağır işlemlerde de kullanabilme imkanınız var.