385 TL'lik Açık Dünya Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Olun

Oyuncuların boş vaktinde öylece sıkılmak yerine eğlenceli zaman geçirmesine yardımcı olan bir açık dünya oyunu, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Ne var ki bu fırsat yalnızca belirli bir süre boyunca geçerli tutuluyor. O yüzden oyuncuların mümkün olduğunca hızlı davranması gerekiyor. Oyunu eğer şimdi alırsanız son tarih geçtikten sonra bile ona sahip olmaya devam edebileceksiniz.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Steam'de LivingBattle isimli oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun normalde 8.49 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 385 TL'ye denk geliyor fakat şu an ücretsiz olarak sunulduğu için oyunu hiçbir ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Bu fırsatı değerlendirebileceğiniz son tarihin 12 Mayıs 2026 saat 20.00 olduğunu da belirtelim.

LivingBattle Nasıl Ücretsiz Alınır?

Steam uygulamasını açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "LivingBattle" yazın.

Oyunun üzerine basarak mağaza sayfasını açın.

"Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.

Ücretsiz hâle gelen bu oyunu kütüphaneye eklemek için herhangi bir platforma bağlı kalmak gerekmiyor. Dijital oyun mağazası Steam'in hem masaüstü hem mobil sürümünde oyunu kütüphanenize ekleme imkânınız bulunuyor. Yani şu anda hangi platformu kullanıyorsanız LivingBattle'a direkt sahip olabilirsiniz. Tabii ki oyunun mağaza sayfasını açtığınızda "Oyunu Oyna" seçeneğine değil, "Hesaba Ekle" seçeneğine basmanız gerektiğini de ayrıca not düşelim.

LivingBattle Nasıl Bir Oyun?

LivingBattle, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan yapım, Grand Theft Auto serisinin en basit hâli olarak nitelendirilebilir. Çok ileri düzey grafiklerin beklenmemesi gereken oyun, size açık dünyada dilediğiniz gibi gezme özgürlüğü sunuyor. Arabaya binebilir, motosiklet sürebilir ya da yaya olarak ilerleyebilirsiniz.

Bir haritanın da yer aldığı oyunda çeşitli görevler mevcut. Bunların çok kapsamlı şekilde tasarlanmadığının altını çizelim. Sadece hedefe gidiyor, düşmanları alt ediyorsunuz. Bu tür basit görevler ile vakit geçiriyorsunuz. Oyunda çeşitli silahlar mevcut. Tabii, mekaniklerin çok iyi olduğu söylenemez ama bağımsız bir oyun olduğunu göz önünde bulundurarak bunları tolere edebiliriz.

LivingBattle'ı Kimler Severek Oynar?

LivingBattle, açık dünyada serbest şekilde hareket etmeyi seven oyuncular tarafından sevilerek oynanabilir. Sürekli hikâyeyi takip etmek yerine haritada gezme, araba ya da motosiklet sürme, basit görevlerde düşmanları alt etme gibi eğlenceli olabilecek faaliyetleri seviyorsanız ve basit bir oynanış istiyorsanız bu oyunu denemek isteyebilirsiniz.

LivingBattle Kimlere Hitap Etmez?

Gerçekçi fizik kurallarının olduğu oyunları oynamaya alışan kişiler, LivingBattle'ı oynamaktan keyif alamaz. Ayrıca sadece çok gelişmiş grafiklere sahip oyunlar oynayanların da pek ilgisini çekecek yapım değil. Bir noktadan sonra kendini tekrar ettiğini hissettiren yapımlara ilgi gösterenler de bu oyunu oynamak istemeyecektir.

LivingBattle'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

LivingBattle ücretsiz olduktan sonra birkaç saat oynama imkânı buldum. Temelde Grand Theft Auto tarzı bir oyun olduğunu söyleyebilirim ama GTA oyunlarının aşırı basitleştirilmiş hâli gibi düşünmelisiniz. Çok yüksek grafik kalitesi ya da gerçekçi fizik beklememelisiniz. Bağımsız oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız denemelisiniz. Eğer bunlar beklentinizi düşürdüyse muhtemelen LivingBattle'ı oynamayı çok da eğlenceli bulmayacaksınızdır. Aksi şekilde düşünüyorsanız elbette ki kütüphanenize ekleyebilir ve oyunu dilediğiniz zaman yükleyip oynayabilirsiniz.