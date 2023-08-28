Huawei Mate 60'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Çift Renkli Tasarım!

Huawei Mate 60 üretim aşamasında ve arka panelin çift renkli bir tasarıma sahip olduğunu gösteren sızdırılmış bir fotoğrafortaya çıkmıştı. Bugün de yeni çıkan bir fotoğraf, yeni tasarımı ve dairesel kamera ünitesini doğruluyor.

Huawei Mate 60 akıllı telefon mor renkte görünürken, camın üst kısmı buzlu, alt kısmı ise şeffaf ve ışığın yüzeye vurduğu açıya bağlı olarak aynı rengin iki tonu varmış gibi görünüyor.

Fildişi-beyaz seçeneğin alt kısmı tamamen gri iken, görüntüler çok uzaktan çekildiği ve açı da yardımcı olmadığı için kesin olarak doğrulamak pek kolay değil.

Huawei Mate 60'ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Telefonun eldeki görüntüsü ise hiçbir yansıma olmadan sanki tek tip tasarıma sahipmiş gibi gözüküyor ama muhtemelen daha önce de belirtildiği üzere ışık buradaki en önemli etken.

Kameraların kombinasyonu, telefonun temel bir varyant mı, Pro versiyon mu yoksa Porsche Design üretimi mi olduğuna bağlı olarak muhtemelen değişecek.

Peki siz Huawei Mate 60 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.