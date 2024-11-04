Geri Sayım Başladı: Merakla Beklenen Huawei Mate 70 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu!

Çin merkezli ünlü teknoloji devi Huawei cephesinden uzun bir süredir beklenen Mate 70 serisi ile ilgili önemli bir açıkla geldi. Şirket yetkilileri, yeni serinin ne zaman tanıtılacağını resmen duyurdu. Detaylar haberde.

Yeni Huawei Mate 70 Serisi Kayım Ayında Tanıtılacak

Teknoloji dünyası Huawei'nin her sene üst düzey akıllı telefon modellerini sunduğu ünlü Mate serisinin son üyeleri için beklemeye geçti. Son olarak, şu ana kadar hakkında pek çok bilgiye sahip olduğumuz Mate 70 serisinin çıkış tarihi de resmi olarak doğrulandı. Şirket içerisindeki üst düzey bir yönetici, yeni telefonların kasım ayında tanıtılacağını duyurdu.

Konu hakkında yerel kaynaklara açıklamalarda bulunan bazı Huawei yetkilileri, Mate 70 serinin bu ay içerisinde piyasaya sürüleceği iddialarını doğruladı. Yetkililer ayrıca, yeni telefonların Meta ailesi içerisinde şimdiye kadarki en güçlü seriyi oluşturacaklarını ve yeni HarmonyOS NEXT işletim sistemine sahip olacaklarını açıkladı. Yeni serinin kasım ayının ortalarında çıkış yapacağı iddia ediliyor.

Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 Ultimate Design modellerinden oluşan yeni seri hakkında henüz kesinleşmiş olsa da bazı önemli özellikleri hakkında bilgiler mevcut. İlk olarak serinin, mevcut optik parmak izi okuyucular yerine ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte yine tüm modellerin arka kamera modülünde lazer sensörlere ev sahipliği yapacağı söyleniyor

Sektörel kaynaklara göre yeni Mate 70 serisi, düşük enerji tüketimine sahip bir işlemci ve yüksek yoğunluklu silikon-anot bataryalar ile gelecek. Söz konusu batarya teknolojisi cihazların hem ince hem de hafif olmasını sağlarken batarya kapasitesinin de artmasına imkan tanıyacak. Yakın zamanda yeni Mate 70 serisi ile ilgili daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz.

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