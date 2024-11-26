Merakla Beklenen Yeni Huawei Mate 70 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Çin merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi Huawei, kısa bir süre önce anavatanında büyük bir etkinlik düzenledi. Dev şirket, gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi serisi Huawei Mate 70 serisini tanıttı.

İlk kez resmi olarak duyurulan yeni akıllı telefon serisi, sahip olduğu güçlü özellikleri sayesinde rakibi iPhone 16 ailesiyle sıkı bir rekabete girebilir. Gelin hep beraber yeni Mate 70 modellerine ve öne çıkan özelliklerine bir bakış atalım.

Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri

Teknoloji devi Huawei, Çin’de düzenlediği yeni etkinlikte iddiaları özelliklerle geleceği söylenen Mate 70 serisini resmi olarak tanıttı. Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus ve Mate 70 RS modellerinden oluşan yeni seri, beklendiği gibi performansı ve verimliliği ile öne çıktı.

Yeni cihazlar, lansman etkinliğinde tanıtıldıktan hemen sonra anavatanı Çin'de ön siparişe açıldı. Serinin global pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında ise henüz resmi bir açıklama mevcut değil.

Huawei Mate 70 Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit

6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)

Kirin 9100 (resmi değil) İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)

HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256/512/1 TB

256/512/1 TB Ön kamera: 13 MP

13 MP Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2

50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2 Batarya: 5300 mAh

Yeni Huawei Mate 70, depolama kapasitelerine göre farklı fiyatlandırmalara sahip. Cihazın 12GB/256GB, 12GB/512GB ve 12GB/1TB'lık versiyonları sırasıyla; 757 dolar, 826 dolar ve 964 dolarlık etiket değeri ile ön siparişe sunuldu.

Huawei Mate 70 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit

6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit İşlemci: Kirin 9100

Kirin 9100 İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)

HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256GB/512GB/1TB

256GB/512GB/1TB Ön kamera: 13 MP + TOF 3D

13 MP + TOF 3D Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2

50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2 Batarya: 5500 mAh

Yeni Huawei Mate 70 Pro, tıpkı serinin ana modeli gibi 256GB, 512GB ve 1 TB depolama seçeneklerine göre değişkenlik gösteren bir fiyatlandırmaya sahip. Yeni cihaz, bu seçeneklere göre sırasıyla 895 dolar, 964 dolar, 1,102 dolarlık fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Huawei Mate 70 Pro+ Plus Özellikleri

Ekran: 6.9 inç, FHD+, 1-120 Hz, 2.500 nit

6.9 inç, FHD+, 1-120 Hz, 2.500 nit İşlemci: Kirin 9100

Kirin 9100 İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512GB/1TB

512GB/1TB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/2.1

50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/2.1 Batarya: 5.700 mAh

Yeni Huawei Mate 70 Pro Plus, depolama seçeneklerine bağlı olarak sırasıyla 1.170 dolar ve 1.310 dolarlık satış fiyatına sahip.

Huawei Mate 70 RS Özellikleri

Ekran: 6.9 inç, FHD+, 1-120 Hz, 3.500 nit

6.9 inç, FHD+, 1-120 Hz, 3.500 nit İşlemci: Kirin 9100

Kirin 9100 İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512GB/1TB

512GB/1TB Ön Kamera: 13 MP (f/2.4)

13 MP (f/2.4) Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/2.1

50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/2.1 Batarya: 5.700 mAh

Yeni Huawei Mate 70 RS, 512 GB'lık depolama alanı için 1.655 dolar, 1TB'lık içinse 1.790 dolar karşılığına satın alınabiliyor.

Peki siz yeni Huawei 70 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...