Huawei Mate 70 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Sektörün Yeni Amiral Gemisi Olacak!

Bir zamanlar Apple'ın en büyük rakipleri arasında görülen Huawei, akıllı telefon dünyasındaki eski gücünü tekrardan kazanmak için çalışmalarına devam ediyor. Şirket son olarak, merakla beklenen Huawei Mate 70 serisi için son hazırlıklarını tamamlarken, yeni telefonların ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Huawei Mate 70 Serisi 26 Kasım'da Görücüye Çıkacak

Akıllı telefon pazarında sevilen Mate serisinin son üyeleri olan Mate 60 ve 60 Pro ile birlikte önemli bir ivme kazanan Huawei, yakaladığı popülerliği Mate 70 serisi ile devam ettirmek için kolları sıvamış durumda. Yeni telefonları piyasaya sürmek için hazırlıklarını neredeyse tamamlayan firma, kısa bir süre önce beklenen serinin ne zaman tanıtılacağını duyurdu.

Huawei CEO'su Richard Yu, katıldığı bir etkinlik sırasında yaptığı duyuruda, yeni Mate 70 serisinin 26 Kasım tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Huawei cephesi, lansman tarihi dışında yeni cihazlar hakkında resmi bir bilgi vermese de çeşitli spekülasyonlar bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor.

İddialara göre yeni seri, Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS Ultimate olmak üzere dört farklı modelden oluşacak. Seri içerisindeki cihazların, seleflerine kıyasla ufak bir fiyat artışıyla geleceği söyleniyor. Bu bağlamda ana model Mate 70'in 760 ila 800 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulması oldukça muhtemel.

Peki siz yeni Huawei Mate 70 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...