Huawei Mate 70 İçin Can Sıkan Gelişme!

ABD yaptırımlarının neden olduğu yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Huawei, uzunca bir süredir Mate 70 serisi üzerinde mesai harcıyor. Ancak görünüşe göre planlarda bazı değişiklikler söz konusu ve bu kapsamda yaklaşan akıllı telefonların tanıtımları ertelendiği söyleniyor.

Huawei Mate 70 Serisinin Ertelendiği İddia Edildi

Digital Chat Station, daha önce bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılacağı duyurulan Mate 70 serisinin aralık veya daha sonrasına ertelendiğini iddia etti. Şu an için Çinli üreticiden konuyla ilgili açıklama gelmese de bu ertelemenin ardındaki asıl nedenin HarmonyOS NEXT ve en yeni 5G destekli Kirin işlemcilerde yaşanan gecikme olduğu söyleniyor.

Kaynağa göre Çinli üretici HarmonyOS NEXT'e geçiş sürecinin tamamen sorunsuz olmasını istiyor ve bu nedenle yeni işletim sistemiyle gövde gösterisi yapacak Mate 70 serisini erteleme kararı aldı. Bunun dışında, daha önce paylaşılan HarmonyOS NEXT dağıtım takvimi şöyleydi;

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