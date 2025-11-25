Huawei'nin 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli Mate 80 Pro Max Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen Mate 80 Pro Max neler sunacak?

Huawei Mate 80 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SGT-AL10 model numarasına sahip olan Mate 80 Pro Max, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.131 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.277 puana ulaştı. Telefon test aşamasında olduğundan dolayı tam gücünü kullanamadı. Bu da puanların düşük olmasına neden oldu. Bu durum, erken aşamadaki prototip cihazların performans testlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Cihazın yazılım ve donanım optimizasyonları tamamlandığında beklenen yüksek puanlara ulaşılacaktır. Dolayısıyla bu düşük puanların, telefonun gerçek gücünü yansıtmadığını belirtelim. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench testi ile birlikte akıllı telefonun işlemcisi de ortaya çıktı. Mate 80 Pro Max gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 2.75Ghz, dört adet 2.27Ghz ve dört adet 1.72Ghz olmak üzere toplamda dokuz adet çekirdek içeriyor. Akıllı telefonda ayrıca Maleoon 935 GPU bulunacak.

Huawei Mate 80 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate 80 serisinin 25 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gelişmiş kamera sistemine, çok güçlü işlemciye ve etkileyici ekran özelliklerine sahip olan Huawei Mate 70 serisi 2024 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.